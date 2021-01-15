知情者：特朗普將在拜登就職典禮前幾小時離開白宮飛往海湖莊園

美國總統特朗普原本考慮19日離開華盛頓，現在計畫在20日就職日當天早上離開。根據路透社，這名消息來源表示，特朗普已宣布不參加總統當選人拜登就職典禮，他現在計畫在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）舉辦告別活動。

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由於示威者衝擊美國國會大廈,推特6日封禁特朗普賬戶12小時。解禁後,特朗普發布一條視頻推文,時長2分40秒。他說:“新政府將在1月20日就職,我的重心現在轉向確保平穩、有序、無縫的權力交接。此刻需要治癒與和解。”

安德魯聯合基地位於華盛頓近郊，是“空軍一號”（Air Force One）基地。

這名消息來源說，之後特朗普將飛往佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach），在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）開始卸任後的新生活。

華盛頓市長鮑威爾(Muriel Bowser)已經建議市民在權力交接當天不要去華盛頓市中心，可以看電視或上網看直播節目。

美國駐華盛頓的國民警衛隊人數已增至1萬5千，而且會給他們配備武器。出於安全考慮，國民警衛隊和五角大樓的官員都沒有詳細說明將配備武器的部隊的確切人數，以及這些部隊是否會在就職典禮後配備武器。

另據消息，當選總統喬‧拜登（Joe Biden）的工作人員1月14日表示，出於安全考量，拜登就職典禮之前的一些日程安排有些改動。美國媒體“政治”（Politico）報導，原訂在周日舉行的就職典禮綵排改成下1月18日進行。