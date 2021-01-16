美方：逮捕墨西哥前國防部長西恩富戈斯掌握有力證據

墨西哥前國防部長在美國被捕，以販毒罪名遭起訴。但隨後美國撤銷了對他的起訴；稱兩國關係比追查這起案子更重要。11月17日周，美國司法部表示，將撤銷對墨西哥前國防部長西恩富戈斯的指控，並將把他送回墨西哥，以接受潛在起訴。隨後墨西哥指控美方逐步前國防部長依據的是偽造的證據。美國司法部門1月16日表示：墨西哥發布的文件顯示針對西恩富戈斯將軍的案子絕對不是無中生有。

廣告 繼續瀏覽後續

2020年10月中旬，墨西哥前國防部長薩爾瓦多·西恩富戈斯在美國遭逮捕，被指控接受一個墨西哥販毒組織賄賂，為毒販向美國販毒提供保護。

西恩富戈斯15日與家人乘飛機抵達美國洛杉磯機場時被逮捕，16日首次出庭。他2019年8月在美國受到起訴，但起訴在他被捕後才公開。

西恩富戈斯現年72歲，2012年至2018年擔任國防部長。

他受到多項罪名指控，包括販毒和洗錢。美方指控他接受H-2販毒集團賄賂，作為保護傘幫助這一販毒組織向美國偷運“數以千計公斤”可卡因、海洛因、冰毒和大麻。

另外，依據起訴材料，西恩富戈斯幫助H-2販毒集團打擊販毒競爭對手、就美方掃毒行動通風報信、把這一犯罪組織的頭目介紹給墨西哥一些官員。

調查人員截獲西恩富戈斯與H-2販毒集團之間大量手機通信內容，他稱自己還曾向墨西哥另一個販毒組織提供保護。

H-2販毒集團在墨西哥被稱為“貝爾特蘭·萊瓦”販毒集團。訴狀說，這一犯罪團夥經常從事嚴重暴力活動，包括謀殺。