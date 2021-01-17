Covid-19 : 歐洲兩國決定關閉與巴西邊境

繼日本率先發現來自亞馬遜地區的多名旅客攜帶一種新的Covid-19變異病毒後，意大利和英國宣布針對巴西的關閉邊境措施。

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巴西當前的Covid-19疫情發展令人擔憂，隨着來自亞馬遜地區的旅行者被發現攜帶一種病毒的新變種，意大利和英國決定關閉與巴西的邊境通道。

據本台RFI記者Martin Bernard 周日（2021年1月17號）發自聖保羅消息，日本科研人員率先發現四名來自亞馬遜地區的旅行客攜帶着這種Covid-19病毒新變種。英國交通大臣Grant Shapps現已表示，拿到了這種巴西新變異的證據，並宣布禁止來自巴西的飛機降落。這一禁飛衛生防疫措施還波及與巴西聯繫緊密的南美洲國家ˎ 西非島國佛得角和歐洲國家葡萄牙。而意大利則在本周末剛剛宣布更進這一針對巴西的關閉邊境措施，為期15天。

在巴西的亞馬遜州，當地Covid-19病毒感染人數在最近幾天暴漲，首府瑪瑙斯（Manaus）的醫院應接不暇。然而，由於氧氣匱乏，部分醫院面對患者湧入也是措手無策。當局執行宵禁措施。

法廣存檔圖片：日本東京羽田機場在四名來自巴西的旅客身上發現一種新的病毒變異。 Image d'archive RFI: Des passagers japonais à l'aéroport Haneda à Tokyo, où 4 voyageurs en provenance du Brésil ont été détectées porteuses d'un nouveau variant du Covid-19. AP - Koji Sasahara

部分歐洲國家針對巴西關閉邊境的決定屬於一種預防性措施。對巴西新變種的研究仍在繼續之中，人們懷疑這種變異病毒，如同英國變種和南非變種那樣，比原先的更具傳染性。