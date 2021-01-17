Covid-19 : 歐洲兩國決定關閉與巴西邊境
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繼日本率先發現來自亞馬遜地區的多名旅客攜帶一種新的Covid-19變異病毒後，意大利和英國宣布針對巴西的關閉邊境措施。
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巴西當前的Covid-19疫情發展令人擔憂，隨着來自亞馬遜地區的旅行者被發現攜帶一種病毒的新變種，意大利和英國決定關閉與巴西的邊境通道。
據本台RFI記者Martin Bernard 周日（2021年1月17號）發自聖保羅消息，日本科研人員率先發現四名來自亞馬遜地區的旅行客攜帶着這種Covid-19病毒新變種。英國交通大臣Grant Shapps現已表示，拿到了這種巴西新變異的證據，並宣布禁止來自巴西的飛機降落。這一禁飛衛生防疫措施還波及與巴西聯繫緊密的南美洲國家ˎ 西非島國佛得角和歐洲國家葡萄牙。而意大利則在本周末剛剛宣布更進這一針對巴西的關閉邊境措施，為期15天。
在巴西的亞馬遜州，當地Covid-19病毒感染人數在最近幾天暴漲，首府瑪瑙斯（Manaus）的醫院應接不暇。然而，由於氧氣匱乏，部分醫院面對患者湧入也是措手無策。當局執行宵禁措施。
部分歐洲國家針對巴西關閉邊境的決定屬於一種預防性措施。對巴西新變種的研究仍在繼續之中，人們懷疑這種變異病毒，如同英國變種和南非變種那樣，比原先的更具傳染性。