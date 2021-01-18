女子是否盜竊佩洛西電腦欲賣給俄羅斯？FBI調查

據說在1月6日的國會騷亂中，佩洛西丟了電腦。

根據美國聯邦調查局（FBI）提出的刑事告訴狀，經辨認，曾參與1月6日攻擊國會的年輕女子威廉斯（Riley June Williams），據報竊取了眾議院議長佩洛西的筆記本電腦，並有意出售給俄羅斯情報機構。

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17日晚上在華盛頓聯邦地區法院提出的這項告訴狀，要求逮捕家住賓州的威廉斯，理由包括“暴力闖入國會並有擾亂社會治安的行為”。威廉斯目前下落不明。

聯邦調查局根據6日闖入國會事件的若干照片和影片指出，當天威廉斯出現在佩洛西的辦公室附近。

訴狀中一證人指控，威廉斯打算將她竊取的電腦交給在俄羅斯的一名朋友，然後賣給俄國對外情報局（SVR）。這名證人宣稱是威廉斯的前任男友。

訴狀中說，這項交易“因不明原因告吹，威廉斯現在仍然保有電腦，或者已經將電腦毀損”。

另據澎湃報道：佩洛西的筆記本電腦在1月6日國會騷亂期間被一名退役美軍校官偷走，裡面流出的電郵信息曝光，是佩洛西寫給俄勒岡州波特蘭市長的一封信，指示他如何應對發生在該市的種族示威和衝突，將混亂嫁禍特朗普。

不過，佩洛西和波特蘭市市長（Ted Wheeler）的發言人都否認有這封信的存在，佩洛西的副幕僚長則說，國會騷亂中失竊的電腦只是用來做演示用的。