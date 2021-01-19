拜登可能上任首日就撤銷美加輸油管許可

1月19日，加拿大總理特魯多表示，加拿大正在“確保”下屆美國政府能夠聽取加拿大支持Keystone XL輸油管道擴建項目的意見。幾天前，有報道說，拜登計畫取消管道擴建計畫，這將是他周三就任美國總統後的首批行動之一。

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加拿大總理特魯多表示：“18日，我與我們的加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）進行了交談。多年來，我們一直明確和一貫地支持這個項目。我們的政府正在確保加拿大的觀點被下屆政府的最高領導層所聽到和考慮。”特魯多說道。特魯多還說:“在這幾年裡，加拿大已經成為應對氣候變化的全球領導者，並朝着減少排放的重要方式轉變我們的經濟。”“我相信，我們的意見會得到聽取，我們的論點會得到考慮。”

他還說，他“非常期待”與拜登及其團隊“密切合作”，“創造就業機會，共同建設更美好的家園”。特魯多說:“這一刻將標誌着我們兩國之間不可思議的關係的新篇章。”

特魯多還表示，他在“幾個星期前”與當選總統拜登交談時討論了管道問題。他說:“我們已經強調，包括幾個星期前我與當選總統拜登的直接對話，加拿大已經成為應對氣候變化的全球領導者，Keystone XL項目對我們來說仍然是一個重要項目。”

特魯多表示，他將於19日晚些時候與阿爾伯塔省省長賈森·肯尼（Jason Kenney）討論該項目，肯尼表示，如果該項目被取消，他將尋求法律賠償。當記者問特魯多聯邦政府是否會支持這一法律行動時，特魯多表示，他支持這一項目，他和加拿大在華盛頓的官員將繼續堅持加拿大的立場。

然而，一些加拿大政界人士對該項目計畫取消表示支持。周一，新民主黨領導人賈格米特·辛格（Jagmeet Singh）稱讚了這一決定。辛格對記者說:“我支持這一決定，因為我知道這是未來所需要的方向。”“我們必須應對氣候危機。”綠黨領袖安娜米·保羅(Annamie Paul)也表示支持美國關閉該項目的計畫。她敦促政府不要反擊。“我們有一個真正的機會，因為美國當選總統非常明確地表示，氣候問題將是他議程的首要問題。”“我們應該與美國合作……而不是迫使他們撤銷終止Keystone輸油管道的承諾。”