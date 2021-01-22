Covid-19 : 美國總統拜登擬定戰爭戰略

美國新總統拜登一上任即宣布，對抗Covid-19疫情是他的首要工作任務。

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對Covid-19病毒一向持慎重態度的美國新總統拜登(Joe Biden)在宣誓就職後隨即確認，對抗疫情是其任內的首要工作任務。在等待國會表決通過金額高達19 000億美元ˎ 用於救助遭Covid疫情重創的美國經濟的預算同時，拜登簽署了多項總統令。

據本台RFI記者Anne Corpet周五（2021年1月22日）發自華盛頓的報導，新總統拜登逐一處理堆放在橢圓形辦公桌上的卷宗。他簽署了六份總統令，讓更多的民眾得以做檢測和接種疫苗，讓學校和交通運輸更加安全，讓各州更好地應對由於疫情而採取的各種限制措施。從今往後，所有搭乘飛機抵達美國的旅行客，都必須在出發前做檢測，並在抵達後接受隔離。

拜登同時宣布美國重返世界衛生組織（OMS），並告知民眾，當前的衛生危機遠未結束。美國新總統表示，人們應該清楚地認識到，在情況得到改善之前，還會惡化。美國的病亡人數很可能會在下個月超過50萬大關。確診人數還將繼續增加。不過，拜登很有信心地表示，美國將戰勝疫情，援助正在途中。

法廣存檔圖片：Coronavirus疫情在美國造成的死亡人數已超過第二次世界大戰。 Image d'archive RFI ：Le coronavirus a fait l’année dernière plus de victimes aux États-Unis que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. (image d'illustration) © REUTERS - SHANNON STAPLETON 路透社

拜登拿出戰爭戰略

拜登擬定的美國對抗Covid-19疫情的方案厚達198頁。新總統特別指出，他的方案屬於戰爭戰略。Coronavirus在美國造成的死亡人數已超過第二次世界大戰。