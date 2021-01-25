克里在首屆氣候適應峰會上的遺憾

首屆國際氣候適應峰會於1月25日至26日通過線上方式由荷蘭舉辦。開幕第一天，美國氣候問題特使約翰·克里（John Kerry）為特朗普任期內美國缺席應對氣候變化感到遺憾。在有關氣候在線峰會上的視頻聲明中，英國首相約翰遜、法國總統馬克龍、德國總理默克爾等領導人都承諾將支持這一事業。

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克里在視頻峰會上表示：“三年前，科學家給了我們一個嚴厲的警告。警告我們為避免氣候變化的最嚴重後果，我們只有12年的時間。我們現在還有九年的時間，我感到遺憾的是，在那三年中美國缺席了”。

特朗普剛就任總統不久，堅決反對國際協議，於2017年便首次提出退出巴黎協議。而恰恰相反，拜登自1月20日就職以來，做的第一件事情就是加這一的行列。

美國氣候問題特使克里表示：“拜登總統已將應對氣候變化作為他政府工作的重中之重。現在，我們有一位總統，謝天謝地，在他治下，講真話並關注這個問題。”克里還表示：“因此，我們為能返回氣候協議感到自豪，我們又回來了，我想讓大家知道，由於我們過去四年的缺席，我們將竭盡所提供補償。

英國首相約翰遜表示：不可否認的是，氣候變化就在我們“家門口”，並且已經在破壞人類的生活和經濟”。他還表示：我們需要接受我們的氣候在變化的事實，不能再等待了。

德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）都同意應對氣候變暖的必要性，並表示德國和法國政府已應對氣候變化資金等方面取得積極進展。

克里在峰會上還表示：做得更多恐怕是最現實的做法，他希望實現將全球氣溫增幅保持在工業化前水平之上遠低於1.5℃既定目標。

如果不採取措施，幾年後，全球最終大約升溫3.7攝氏度，最高達到4.5攝氏度。克里表示，如果升溫過高將會為所有人創造“根本上不宜居住的條件”。

聯合國前秘書長潘基文（Ban Ki-moon）祝賀美國重返巴黎氣候協議，並讚揚“美國拜登是有遠見卓識的領導人”。

去年年底，荷蘭外交部發言人尼科萊特·斯托爾（Nicolette Stoel）曾表示：中國承諾到2060年實現碳中和。這讓包括荷蘭在內的許多國家感到意外。荷蘭對此表示讚賞，並期待中國進一步將這些雄心落實為具體可行的計畫。”