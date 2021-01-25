著名歷史人物塔布曼將出現在新版20美元紙幣上

美國反抗奴隸制的著名社會活動家哈麗雅特∙塔布曼（Harriet Tubman 1822-1913）再一次創造了歷史。她將成為出現在美國紙幣上的第一位美國非洲裔。拜登的白宮發言人普薩基(Jen Psaki)25日表示：“重要的是，我們的鈔票要反映出美國的歷史和其多樣性，新版20美元面額的塔布曼形象清楚地反映了這一點。她的頭像將出現在新版20美元紙幣的正面。

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當年塔布曼逃離受奴役的狀態，幫助其他人獲得了自由。她的頭像將出現在新版20美元紙幣的正面，取代原來的美國第7位總統安德魯∙傑克遜（Andrew Jackson）。安德魯∙傑克遜原來是一名奴隸主。

塔布曼出生在奴隸家庭。她擺脫受奴役的處境後曾多次回到蓄奴的各州，帶頭幫助其他奴隸安全地逃往北方自由的各州和加拿大，後來從事爭取婦女選舉權的運動。

2015年，美國財政部決定在美國紙幣上印上婦女的頭像，引起全國的熱烈反響。已經卸任的美國財政部長姆努欽本準備把奧巴馬提出的這項建議推遲到2028年。不曾想；拜登堅持要提前實現這一計畫。

最初的考慮是在10美元紙幣上印上婦女的頭像。這張紙幣原來印的是參與創建美國銀行系統的亞歷山大∙漢密爾頓（Alexander Hamilton）的頭像。

但現在漢密爾頓已成為百老彙（Broadway）嘻哈音樂作品中一位耳熟能詳的人物，從他早期在加勒比（Caribbean）的孤兒生涯直到1804年與副總統阿倫∙伯爾（Aaron Burr）決鬥時身亡，幾乎無人不知，無人不曉。

很多人認為，漢密爾頓作為美國首任財政部長，他的頭像應該留在10美元紙幣上，但可以將傑克遜的頭像從20美元紙幣上移走，因為他曾擁有奴隸，而且還促進了將美國土著印第安人驅逐出自己家園的行動。

根據美國媒體的報道，漢密爾頓的頭像將保留在10美元紙幣的正面。新版的10美元紙幣背面將印上爭取普選權運動的領導人頭像，其中有柳克麗霞·莫特（Lucretia Mott）、索傑納·特魯斯（Sojourner Truth）、蘇珊·安東尼（Susan B. Anthony）、伊利莎白·卡迪·斯坦頓（Elizabeth Cady Stanton）和艾麗斯·保羅（Alice Paul）。

新版5美元紙幣的背面將用於緬懷在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）發生的影響美國歷史進程的重要事件及瑪麗安·安德森（Marian Anderson）、埃莉諾·羅斯福（Eleanor Roosevelt）和馬丁•路德•金（Martin Luther King Jr.）等有關人物的形象。

亞布拉罕∙林肯（Abraham Lincoln）總統的頭像將保留在5美元紙幣的正面。