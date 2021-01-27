特朗普欲向沙特和阿聯酋軍售出變數

拜登新政府已暫停向沙特阿拉伯和阿聯酋50架F-35戰機的軍售合同。法新社記者詢問一名軍事官員時他表示：華盛頓“暫時中止某些正在進行的國防物資轉移和銷售，”“允許新的領導層重新考慮這些軍售合同。他補充說，這是“確保美國的武器銷售達到既定的戰略目標”，意思是“大多數過渡時期都有的常規行政措施”。

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法新社記者表示，暫停軍售決定還是 令人吃驚的。因為它特別涉及向沙特阿拉伯承諾的精確彈藥，以及特朗普的支持下，出售給阿拉伯聯合酋長國的F-35戰機，以換取海灣國家對以色列國的承認。

也門戰爭始於2014年，當時胡塞武裝奪取了也門大片領土的控制權，其中包括首都薩那。衝突在2015年升級，此前，沙特阿拉伯和阿聯酋組建美國支持的軍事聯盟，以試圖恢復由利雅得支持的也門總統哈迪政府。

在卸任前，授權向沙特阿拉伯出售5億美元武器的交易。美國政界人士批評特朗普對利雅得的堅定支持，特別是批評美國政府繼續向飽受戰爭蹂躪也門境內的沙特阿拉伯武裝部隊提供援助，而也門正面臨這可怕的人道主義災難。

2020年12月底，五角大廈宣布，美國國務院批准向沙特阿拉伯 2900億美元軍售案。軍售內容包括3000枚 GBU-39小直徑炸彈、集裝箱、輔助設備和備用零件和技術支援等。

2020年11月，美國國務院1同意向阿拉伯聯合酋長國出售50架F-35戰鬥機等裝備，並正式將這一軍售計畫通知國會。而權力交替很可能使得這筆軍售合同泡湯。

美國新任國務卿安東尼·布林肯（Antony Blinken）上周承諾“終止”美國對“由沙特阿拉伯在也門領導的軍事行動的支持”。