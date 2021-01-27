美白宮新聞發言人要求世衛徹查新冠病毒源頭

白宮新聞發言人普薩基(Jen Psaki)1月27日表示：在世衛組織專家開始實地調查的前夕，她說：“當務之急是，要對新冠病毒源頭是否來自中國進行徹查，”以確保美國“支持國際調查。而且國際調查必須徹底和明確”。

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另據德國之聲報道，英國廣播公司26日首度播出一部紀錄武漢新冠疫情前54天的紀錄片，內容揭露了更多證據，顯示中國政府在疫情爆發初期，如何試圖掩蓋新冠病毒大規模傳播的相關證據，並要求醫護人員噤聲。

在紀錄片中，一名在新冠疫情嚴重的武漢醫院工作的醫生表示，他和同事去年1月初，就懷疑新冠病毒具有高度傳染性，但卻無法向任何人發出警告。

武漢市中心醫院距離新冠病毒最早開始傳播的華南海鮮市場僅有幾公里的距離。在該市場於2019年12月出現首起病例後，該醫院很快就被患者淹沒。報導指出，該醫院有200多名員工感染新冠病毒，包括新冠疫情的“吹哨者”李文亮在內的多名員工因感染病毒而死亡。

這名不願具名的醫生在紀錄片《54天》中提到，到了2020年1月10日，武漢中心醫院的呼吸科已經爆滿。他說：“當時醫院已經失控了，我們開始陷入恐慌。”

但醫院當局禁止他們與任何人說話，也不允許他們戴口罩，他說：“大家都知道這個病毒已在人與人之間傳染，就算是傻子也會知道。但為什麼中國政府當時說病毒沒有人傳人呢？這讓我們非常困惑，非常憤怒。”