“換臉“獲新生 新州車禍燒傷男子罕見移植手術成功

22歲的新澤西居民喬·迪梅奧(Joe DiMeo)進行了一次罕見的面部和手部移植手術，大約6個月後，他正在重新學習如何微笑、眨眼、和其他手部動作。他在車禍中嚴重燒傷兩年後，於去年8月接受了手術。

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據美聯社報道，專家表示，紐約大學朗格尼健康中心面部和雙手移植的手術似乎是成功的，但警告說，還需要一些時間來確定。據監督美國移植系統的器官共享聯合網絡(United Network for Organ Sharing，簡稱UNOS)稱，全世界的外科醫生已經完成了至少18例面部移植手術和35例手部移植手術。

但同時進行的面部和雙手移植極為罕見，此前只進行過兩次。第一次嘗試是2009年在巴黎進行的，一個月後病人死於併發症。兩年後，波士頓的醫生在一名被黑猩猩咬傷的女子身上再次進行了試驗，但最終不得不在幾天後摘除移植的手。

波士頓布里格姆女子醫院(Brigham and Women's Hospital)的外科醫生博丹·波馬哈奇(Bohdan Pomahac)博士領導了第二次手術，他說：“他們能夠成功實現這個目標，這是驚人的。我親身體會到這非常複雜，這是一個巨大的成功。”

迪梅奧將終身接受藥物治療，以避免移植後產生排斥反應，同時他還將接受持續的康復治療，以恢復新面部和雙手的感覺和功能。

2018年，迪梅奧在一家藥品公司擔任產品測試員上夜班後，開車時睡著了。汽車撞到路邊和電線桿上，翻了過去，起火了。另一個看到事故的司機停下車來救迪梅奧。之後，他在藥物引起的昏迷中度過了幾個月，並接受了20次重建手術和多處皮膚移植來治療他嚴重的三度燒傷。

當迪梅奧意識到傳統手術無法幫助他恢復完全視力或使用雙手時，他的醫療團隊於2019年初開始準備這項危險的移植手術。紐約大學的研究小組幾乎立即遇到了包括尋找捐贈者在內的挑戰。醫生們估計，他只有6%的機會找到與自己免疫系統匹配的配型。他們還想找到與自己性別、膚色和慣用手匹配的人。然後在尋找捐贈者的過程中，疫情爆發了，器官捐贈銳減。8月初，該團隊終於在特拉華州找到了一位捐贈者，並在幾天後完成了23小時的手術。

他們移除了迪梅奧的兩隻手，將其替換為受捐贈的前臂中部，並用毛髮般細的縫合線連接神經、血管和21根肌腱。他們還移植了整張臉，包括前額、眉毛、鼻子、眼瞼、嘴唇、雙耳和面部骨骼。

主治醫生羅德里格斯（Rodriguez）2月3日透露了移植的細節，與任何移植一樣，排異反應的危險在早期是最高的，但會持續很久。他說，到目前為止，迪梅奧還沒有表現出任何排斥他的新臉或新手的跡象。

他還表示：自從去年11月出院以來，迪梅奧一直在接受強化康復治療，每天花幾個小時進行物理、職業和語言治療。“你有了新的生活機會，你真的不可能放棄。”