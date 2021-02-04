拜登之子回憶錄《美好事物》將於今年4月出版

據美聯社報道：西蒙與舒斯特(Simon&Schuster)旗下的畫廊圖書(Gallery Books)介紹，這本書名為《美好事物》(Beautiful Things)，將講述拜登小兒子亨特的戒毒歷程。

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《美好事物》是亨特與作家兼記者德魯·朱貝拉(Drew Jubera)合作撰寫的，該書的相關財務條款未被披露。這本書於2019年秋被收購，儘管拜登的商業交易狀況在選舉期間成為特朗普和其他人的固定攻擊對象，他的財務狀況也成為司法部調查的問題，但這本書被一直保密。

拜登和第一夫人4日發表聲明說：“我們欽佩我們的兒子亨特的力量和勇氣，公開談論他的毒癮，讓其他人在他的旅程中看到自己，並找到希望。”

《美好事物》在幾位作家中流傳，其中包括斯蒂芬·金(Stephen King)、戴夫·埃格斯(Dave Eggers)和安妮·拉莫特(Anne Lamott)。在畫廊圖書發布的一段片段中，拜登在他的書中寫道：”我來自一個由悲劇鍛造的家庭，被一份非凡而牢不可破的愛束縛着。”

亨特周四年滿51歲，是拜登在世的最大的孩子，拜登的第一任妻子和1歲的女兒娜奧米在1972年的一場車禍中喪生，兒子博·拜登（Beau Biden）2015年死於腦癌。亨特這本書的書名的來源是，在博被診斷出患病後，他和他的兄弟互相鼓舞使用的一句話，意思是強調生活中什麼才是重要的。

拜登和他的出版商可能會因為他的回憶錄而面臨共和黨人的批評，儘管總統家庭成員出書並不是什麼新鮮事。拜登承諾，與特朗普政府時期不同，他沒有家庭成員在白宮工作。這本書在他成為民主黨總統競選領跑者之前就已經在籌畫中了。