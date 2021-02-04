拜登宣布中止對也門進攻行動的支持

美國總統拜登4日宣布中止也門進攻行動的支持並凍結美國駐德士兵數量將大幅度減少的決定。拜登總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）還表示：這些攻擊性的行動使得國內飽受內戰。胡塞高級官員哈米德·阿西姆(Hamid Assem)高度讚揚拜登的決定。他表示：“我們希望這將是決定結束也門戰爭的開始。 ” 他還表示：也門眾多無辜人的死亡使美國的聲譽受損。

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前一段，美國總統喬·拜登暫停了對沙特阿拉伯和阿聯酋的軍售，這是他對出口進行行政管理審查的一部分。國際和平組織歡迎美國的舉動，呼籲歐洲國家效仿並停止向參與對也門的破壞性軍事行動的兩國出口武器。

美國拜登總統決定凍結對沙特阿拉伯和阿聯酋的武器銷售，美國中東和北非宣傳主任菲利普·納西夫表示說：“由於西方國家不負責任的武器轉讓，在也門發生了將近六年的衝突，這使1400萬也門人迫切需要人道主義援助。”“美國中止武器銷售是朝正確方向邁出的一步，並加大了歐洲國家，尤其是德國、英國和法國的壓力，要求其效仿，停止向沙特、阿聯酋提供武器，並停止助長也門的人間苦難。”

拜登總統國家安全顧問沙利文還表示：美國軍方將繼續針對阿拉伯半島基地組織的軍事行動。