墨西哥一前州長因迫害一女記者被捕

墨西哥普埃布拉州（Puebla）的一名前州長因捲入迫害一名揭發其轄區內存在涉嫌戀童癖犯罪網絡的女記者，事發14年後如今被繩之以法。

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在墨西哥，普埃布拉州（Puebla）的一名前州長因被控捲入一名女記者Lydia Cacho遭酷刑，如今被繩之以法。這一逮捕行動結束了這樁歷時14年之久有罪不罰的司法訴訟案。

據本台RFI記者Alix Hardy周六（2021年2月6日）發自墨西哥城（Mexico）的報導，在墨西哥從事記者一行尤其艱難。女記者Lydia Cacho在2005年揭露一位時任州長的親信中，有人捲入了當地一個戀童癖網絡。這名前州長於本周三被捕之前，已遭通緝兩年之久。他如今已正式被控對女記者Lydia Cacho實施酷刑。

揭露罪行反遭被控誹謗

2005年，墨西哥女記者Lydia Cacho在一本書中披露，存在一個對兒童性剝削的網絡，一些有影響力的人物捲入其中，包括兩名普埃布拉州時任州長的親信。報復隨即而來，普埃布拉州以誹謗罪將其逮捕。在遭羈押期間，她還收到死亡和暴力威脅。

墨西哥當地媒體La Jornada 曾披露過一段電話通話內容，這名前州長慶賀女記者身陷囹圄。儘管存在這段令人難以接受錄音，這名前州長依然不受法律約束。直到聯合國在2019年介入，要求墨西哥為這名女記者主持公道。隨後，墨西哥政府做出了一個極其罕見的舉動，向受害女記者致歉Lydia Cacho。

墨西哥常有記者遭暗殺

捲入此案的前州長Mario Marin在事後14年被捕，在這個有權勢者為維護他們自身利益而時常違法亂紀的國度里，是一個強烈的信號。去年，墨西哥至少有8名記者遭暗殺。