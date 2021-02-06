美新冠病毒死亡人數破45萬 單日創新高

美國2月4日統計，新冠病毒的死亡人數突破45萬。約翰‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至周五早上，約有45萬6,461人死亡。

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在美國，每天因感染新冠病毒而死亡的人數仍然很高，死亡數每天超過3,000人。在過去兩周內，美國已有超過4萬人死亡。

截至美東時間2月5日下午1點半，美國過去24小時死亡人數首次突破五千，有5,085人因感染Covid-19死亡。累計確診病例近2,700萬例。

過去一個月，美國死亡人數的最大推動州是加州。該州近幾個星期以來平均每天死亡人數超過500人。

阿拉巴馬州（Alabama）是另一個熱區。過去兩周，該州7天滾動平均死亡人數從每天74人上升到147人。肯塔基州（Kentucky）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）、南卡羅來納州（South Carolina）和田納西州（Tennessee）近期的死亡人數也在激增。

據福克斯新聞報導，傳染病專家預計，新病例在今年年初左右達到高峰後，死亡人數不久就會開始下降。美國疾病控制和預防中心主任羅謝爾‧瓦倫斯基（Rochelle Walensky）告訴美聯社，新增新冠病例最早可能在下周退潮。但她表示，她擔心本周日的“超級碗”活動會產生影響。

公共衛生專家本周正密切關注佛羅里達州，因為“超級碗”將在該州的坦帕（Tampa）舉行。市領導和NFL正試圖通過將觀眾人數限制在體育場容量的三分之一來確保社交距離。不過，還是會有派對、酒吧和俱樂部活動以及其它吸引人們聚集的活動。

美國國家過敏症和傳染病研究所主任安東尼‧福西（Anthony Fauci）表示，在每次的慶祝節日或有慶祝場合過後，新冠病毒的病例隨後都會出現激增。