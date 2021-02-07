拜登：與中國是“極端競爭” 但不是衝突

美國總統拜登2月4日訪問美國國務院並發表他上任後的首次外交政策講話，強調本屆政府將注重與盟友的合作。他在演講中稱中國是美國“極端競爭者”，表示美國將在人權、知識產權和全球治理方面回應中國咄咄逼人的態勢，但願意在符合美國利益的情況下與北京合作。

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拜登在演講中說，中國是美國最嚴峻的競爭者，給美國的繁榮、安全和民主價值都帶來了直接挑戰。“我們將直面中國的經濟惡行，反制其咄咄逼人、脅迫性的行為，駁回中國對人權、知識產權和全球治理的攻擊”，拜登說，“但是我們做好了準備，在符合美國利益時與北京共事。”

拜登強調，要更好的競爭，美國必須先處理好國內問題，之後與盟友聯手，在國際社會佔有一席之地，並重建美國的信用與道德權威。

他演講的主軸落在與盟友的合作上， 拜登強調說：“美國回來了，外交回來了，”。

在全球議題上，拜登說，現在世界面臨諸多危機，從新冠疫情、環境危機到核擴散問題，這些挑戰都需要各個國家攜手來共同應對。他稱美國的同盟“是我們最偉大的資產”，美國將與夥伴再次肩並肩地站在一起。

“這必須從外交開始，並源於美國最珍貴的民主價值觀、捍衛自由、推動機會、維護普世權利、尊重法治。以尊嚴對待每一個人”，拜登說。“過去兩星期來，我與很多我們最親密的盟友領導人通話---加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、北約、日本、韓國和澳大利亞---以開始重新恢複合作的慣例，並強健過去四年來由於忽視和濫用而萎縮的民主同盟的肌肉。”

國務院是拜登首個到訪的聯邦機構。拜登對國務院工作人員表示感謝，並讚揚他們是“傑出的人才”。外界認為，拜登在訪問五角大樓或是聯邦調查局之前訪問國務院是為了傳達了一個重要的信息，那就是他的政府將注重外交工具和外交人員，其外交政策的核心是與盟友合作，並“以身作則”來修補美國在國際社會的聲譽。