美國：拜登不想特朗普分享情報簡報

美國新總統拜登向媒體解釋他有意打破傳統，不想前總統特朗普分享情報簡報的原因。

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美國的前總統們在離任後，禮節上通常繼續擁有分享情報簡報的傳統。新總統拜登（Joe BIDEN）日前在與哥倫比亞廣播公司（CBS）的一名女記者交流時，透露了他不想讓前總統特朗普（Donald TRUMP）分享情報簡報的理由。拜登認為，特朗普不謹慎，行為有時難以預料。

據本台RFI記者Carrie Nooten周日（2021年2月7號）發自紐約（New York）報導，過於無法預測，以致難以取信於人，這是拜登對其前任特朗普是否值得分享情報簡報的一種定性。美國新總統在回答哥倫比亞廣播公司的一名女記者提問時，表達了就此問題的憂慮。

美國傳統習俗

美國依然在世的前總統卡特ˎ 奧巴馬等，都會禮節性地收到一些敏感的保密文件，一種作法已成為習俗，以便在必要時，前國家元首可以提供建議，參與某些重大決策。

拜登尚未決斷

拜登作為美國第46任總統，當目前為止，尚未確認禁止向其前任送交敏感情報。一旦這麼做，特朗普將成為美國首位與此傳統習俗脫鉤的前任總統。拜登的言下之意是，他擔心特朗普由於不留心而不能做到守口如瓶。

（法廣存檔圖片）Image d'archive RFI : Donald Trump est le seul président américain jamais destitué à deux reprises par la Chambre des représentants et fait face à son deuxième procès au Sénat à partir du 9 février 2021 © SAUL LOEB AFP/File 法新社

上述內容也反映了其它美國現政府高層官員的觀點，特朗普可能會對國家安全造成風險，這恰好又是在特朗普第二次遭彈劾案開始審理前幾天。