美國新總統拜登告別特朗普避難政策

美國拜登政府計畫一周內對避難政策做出重大調整，目標是要重建系統的ˎ 安全的和人道的移民體系。

廣告 繼續瀏覽後續

美國在前總統特朗普時代，在邊境阻止移民進入，要求避難申請人在墨西哥一側等待程序結果。新總統拜登上任二十多天後，這一情況已經改變。

據本台RFI記者Thomas Harms周六（2021年2月13日）發自休斯敦（Houston）的報導，數以萬計目前生活在墨西哥一側街道上或臨時避難所里的美洲移民耐心等待美國宣布這一重大消息：拜登政府計畫將於2月19日下周五開始，准許避難申請人入境。

每天審核材料三千份

美國避難政策的調整影響近2萬5千人。他們正在美國司法部與國土安全部，還有墨西哥政府，以及多個非政府組織的合作下接受身份確定。他們可以在網上做登記，了解進展。在美墨邊境上的三個通道（兩個位於德克薩斯州，一個位於加利福尼亞州），每天約見人數可達3000人。

避難申請機制更人道

避難申請人在接受Covid-19檢測後，結果必須是陰性，否則需要延期。他們將被安置在美國境內的營地，這不同於特朗普時代的監獄。特朗普在2019年要求避難申請人呆在墨西哥境內。這些來自拉美，甚至非洲的避難申請人，兩年來生活在極其惡劣的環境中。他們冒着被墨西哥當地犯罪團夥綁架或被賣為奴隸的風險。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Une femme originaire du Guatemala tente de franchir la frontière qui sépare les Etats-Unis du Mexique, le 1er décembre 2018 à Tijuana. © REUTERS/Adrees Latif 路透社

美國在周五對外發布的一名聲明中宣布，想要重建系統的ˎ 安全的和人道的移民體系。