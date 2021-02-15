美參議院宣布特朗普在第二次彈劾案中無罪

美國參議院2月13日在對特朗普的第二次彈劾審判中宣布特朗普無罪。特朗普因在1月6日敦促數百名支持者與正在國會證明他在去年11月的選舉中輸給民主黨人喬·拜登的議員對抗而被控煽動叛亂。

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參議院針對前美國總統的單一罪名是煽動叛亂，投票結果是57-43。但是，參議院所有50名民主黨議員和7名共和黨議員並未達到定罪所需的67票，即參議院100名議員的三分之二。

這是特朗普第二次在參議院彈劾審判中被宣布無罪。特朗普是美國兩個多世紀以來唯一兩度被彈劾的總統。一年前，他因要烏克蘭總統幫助他在大選前挖出拜登的黑幕被彈劾，但在參議院被宣布無罪。

特朗普在被宣布無罪後發出的一份聲明中說：“這是我們國家歷史上最大的獵巫活動的又一個階段。沒有總統經歷過類似的事情。”

他沒有譴責破壞國會大廈的暴徒。特朗普說：“我們歷史性的、愛國的和美麗的‘使美國再次偉大’的運動才剛剛開始。在接下來的幾個月中，我有很多事情要和你分享，我期待着繼續我們不可思議的旅程，為我們所有人，共同讓美國偉大起來。”

儘管他以憲法為由投了無罪票，但來自肯塔基州的聯邦參議院少數黨領袖、曾一度是特朗普盟友的米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）表示，特朗普“挑起當天的事件負有實際上和道義上的責任。”

共和黨人麥康奈爾在投票後的發言中說：“衝進這座建築物的人相信，他們是在按照總統的意願和指示行事。”

拜登總統在周六晚間發表的聲明中說：“雖然最終投票未能定罪，但指控的實質沒有爭議。甚至那些反對定罪的人，例如參議院少數黨領袖麥康奈爾，都認為唐納德·特朗普犯有“可恥的失職”，並且“在實際上和道義上負有挑起國會大廈發生的暴力行為的責任。”

拜登補充說：“我們歷史上這一悲慘的章節提醒我們民主是脆弱的……而且作為美國人，我們每個人，特別是領導人，都有責任捍衛真理並擊敗謊言。”

投票認為特朗普有罪的七名共和黨人是北卡羅來納州參議員理查德·伯爾（Richard Burr），路易斯安那州參議員比爾·卡西迪(Bill Cassidy)，緬因參議員州參議員蘇珊·科林斯(Susan Collins)，阿拉斯加州參議員麗莎·默科夫斯基（Lisa Murkowski），猶他州參議員米特·羅姆尼(Mitt Romney)，內布拉斯加州參議員本·薩斯(Ben Sasse)和賓夕法尼亞州參議員帕特里克·圖密(Patrick Toomey)。

特朗普是在本周進行的為期五天的審判後被宣布無罪的。在這次審判中，來自眾議院的幾位民主黨議員在審判中承擔著針對特朗普的檢察官的職責。他們說，有“明顯且壓倒性的”證據表明特朗普通過敦促其支持者“戰鬥”。 1月6日，數百名支持者衝入國會大廈，煽動叛亂。