土耳其外交部發言人對俄羅斯衛星通訊社稱，由於華盛頓發表關於伊拉克庫爾德工人黨（PKK）人員殺害土耳其公民的相關聲明，美國駐安卡拉大使大衛·薩特菲爾德(David Satterfield )已被召至該部。

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土耳其國防部長鬍盧西·阿卡爾稱，在伊拉克北部的反恐行動中，有48名庫爾德工人黨成員被擊斃。據他介紹，在加拉地區杜胡克(Dohuk)的一個洞穴中，發現了被武裝分子綁架的土耳其公民的屍體。庫爾德工人黨在土耳其被禁，土耳其政府還指責華盛頓支持該組織。在伊拉克庫爾德斯坦發生上述後，美國國務院宣布，支持安卡拉成為北約盟友，並對遇難者家屬表示慰問。

美國外交部指出，美國“將以最堅決的方式譴責這些行為”，但前提是必須先確認，這的確是庫爾德工人黨所為。土耳其總統埃爾多安批評了這一立場，稱美國自稱不會與恐怖組織站在一起，但實際上就在PKK背後。

自土耳其在2015年7月與庫爾德工人黨再次爆發衝突以來，庫爾德起義者已經打死近一千名土耳其軍警人員，造成近500名平民死亡。據土耳其國防部披露，在這段時期內，安全部隊共擊斃超過一萬名庫爾德工人黨成員。土耳其武裝力量正在實施空中和地面行動，打擊庫爾德工人黨位於伊拉克北部的多處基地。