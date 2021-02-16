就職即將滿月 拜登首次出行去致勝州威斯康星欲展魄力

就職將滿月之際，美國總統拜登星期二（2月16日）將首次出行，造訪地點是威斯康星州，而威州正是讓他能夠入主白宮的關鍵州之一。本台法語組報道稱，在參議院對特朗普彈劾案結束後，拜登現騰出空手致力於施政，以儘快挽救經濟，企圖成為政治舞台上的中心人物。

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本台駐華盛頓記者ANNE CORPET發來報道稱，自1月20日入主白宮以來，拜登已簽署了數十項總統行政命令。但是國會卻尚未討論任何法律。因為，參議院先是確認新內閣成員，然後有將時間專門用於前總統特朗普的彈劾審判。

在上周六參議院宣判特朗普無罪後，一位奧巴馬政府的前成員評論道：“拜登終於可以真正開始他的任期了。”

報道續稱，拜登無論如何都打算成為美國政治舞台上的中心人物，不再讓特朗普專美於前。這位新總統周二將造訪威斯康星首府密爾沃基（Milwaukee），然後在周四參觀藥商輝瑞的工廠，該工廠生產針對新冠病毒的疫苗。

拜登將通過這次出行來顯示自己與美國人一起對抗新冠病毒及重啟經濟的決心。拜登表示希望他提出的1.9萬億美元經濟計畫，得以迅速通過。並重申希望獲得兩黨支持。

報道指出，但這並不容易！因為，參議院對特朗普的彈劾審判顯示，前總統對共和黨的控制仍然很強。共和黨陣營中幾位敢於與民主黨人結盟的參議員，也都被特朗普的支持者唾罵了。

另據路透社報道，白宮上周日表示，總統拜登將在星期五與七國集團領導人舉行首次虛擬會議，討論新冠病毒大流行、世界經濟以及作為一個整體處理中國問題。

白宮在一份聲明中說：“這次與世界主要民主市場經濟體領導人的虛擬接觸，將為拜登總統提供一個機會，討論戰勝新冠病毒大流行、重建全球經濟的計畫。”