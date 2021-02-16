無懼風雪！拜登：1億人接種目標不變

即便近日大規模冬季風暴影響到全美各地的疫苗運送及接種工作，美國總統拜登16日仍樂觀地表示，疫苗接種數量將超過預期，讓1億人接種的目標在他上任不到百日就能突破。

廣告 繼續瀏覽後續

他在推特上寫說：“在我就職之前，我設下了頭100天內讓1億人接種疫苗的巨大目標。隨著我們取得進展，我相信我們不僅會達到該目標，還將打破它。”

冬季暴風雪16日襲擊美國大部分地區，造成道路結冰使得交通陷入混亂，並推遲了向佛州和德州運送疫苗時間。