美國：拜登改革移民政策計畫呈國會

美國民主黨已向國會遞交得到新總統拜登支持的改革移民政策計畫。多名共和黨議員支持讓入境時尚未成年的逐夢者獲得美國國籍。

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美國民主黨周四向國會遞交了拜登總統（Joe BIDEN）支持的改革移民政策計畫，為1100萬非法居留者獲得美國國籍打開通道。這一移民政策改革預計將允許在未成年時就已入境尋找美國夢的非法居留者獲得美國國籍。不過，民主黨需要共和黨的支持才能夠通過這一改革。

據本台RFI記者Anne Corpet周五（2021年2月19日）發自華盛頓（Washington）的報導，民主黨籍聯邦參議員ˎ 法案的提案人之一Bob Menendez表示，願景是在美國移民體系裡重塑人道和美國價值觀。這一法案文本如果得以通過，將能使得1100萬非法居留者獲得美國國籍。

法廣存檔圖片: 美國參議員 Robert "Bob" Menendez. Image d'archive RFI : Robert "Bob" Menendez - sénateur américain AP

這位美國民主黨籍參議員提案人還指出，他們主要是勞動者，他們是如此的至關重要，以致於對美國經濟的運作必不可缺；然而，他們一直生活在會遭驅逐的恐懼之中，現在到了讓這1100萬無證者走出陰影的時刻了。

美國民主黨的第二手準備

美國民主黨在國會眾議院享有多數，但在參議院，需要至少九名共和黨籍議員聯署才能讓改革移民政策的文本得以通過。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI - "Biden : arrêtez les expulsions" exhorte l'animation LED de ce camion d'une association de défense des droits des immigrés, passant près du Capitole, avant un rassemblement contre les expulsions d'immgrés noirs, à Washington, le 15 février 2021. © AFP - JEMAL COUNTESS 法新社

民主黨籍眾議員Linda Sanchez心中明白，塵埃尚未落定。一旦觸礁，民主黨已經打算重新提出一些更有針對性的法案。比如，多名共和黨人支持讓那些入境時尚未成年的逐夢者獲得美國國籍。