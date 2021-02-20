阿根廷和秘魯接種Covid疫苗插隊醜聞

南美國家阿根廷和秘魯都爆出了有人插隊接種疫苗的醜聞。阿根廷衛生部長因此引咎辭職。

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阿根廷揭出了一個把Covid-19疫苗預留給當權者的網絡，在總統費爾南德斯（Alberto Fernández）的要求，衛生部長岡薩雷斯·加西亞（Ginés González García）現已被迫辭職。

據本台RFI記者Jean-Louis Buchet周六（2021年2月20日）發自布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的報導，根據正式方案，目前只有醫護人員和布宜諾斯艾利斯省年齡70歲以上的老人可以優先接種Covid-19疫苗。但裴隆派議員和政府成員的親信，以及30歲以下的青年，也可以接種疫苗。然而，通過暗箱作業，還有VIP可以插隊接種疫苗。

法廣存檔圖片 ：阿根廷總統費爾南德斯 Image d'archive RFI : Photo publiée par la présidence argentine qui montre le président Alberto Fernández, annonçant l'extension dans tout le pays des restrictions jusqu'au 31 janvier 2021 pour lutter contre la pandémie COVID-19, à Buenos Aires, le 18 décembre 2020. © Esteban COLLAZO Argentinian Presidency/AFP 法新社

這一醜聞是被一位名叫Horacio Verbitsky的記揭露。這名記者還自稱，原本沒有優先權的他通過部長老朋友的關係網，已經接種了疫苗。衛生部長現已在總統要求下辭職了，但醜聞卻在擴大，因為，被發現插隊接種疫苗者的人數在增加，而且都是政治名人或議員親屬。與此同時，有權接種疫苗ˎ 已經網上登記的阿根廷人則仍在排隊等候。

阿根廷因Covid-19死亡的人數在二月中旬已超過5萬，遭感染的人數則超過了兩百萬，以上是衛生部的官方數據。阿根廷現已收到了122萬支俄羅斯的Sputnik V疫苗和58萬支印度的Covishield疫苗。阿根廷官方的疫苗接種計畫，下一步將使用英國的牛津/阿斯利康疫苗（Oxford/AstraZeneca）。2021年度的各類合同，總共包括6200萬支疫苗，其中也有來自世衛組織主導的Covax全球新冠疫苗計畫。

秘魯也爆類似疫苗醜聞

阿根廷不是拉美唯一爆出有人通過關係插隊接種疫苗的國家。秘魯也存在類似情形，波及近五百名名人，其中包括一名前總統ˎ 多名部長及其他社會名流。有人甚至還在接種行動開始之前就已注射了疫苗。