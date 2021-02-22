亞馬遜網站上"水果籃"竟是中國的痰盂
發表時間：
由於文化差異，美國亞馬遜網站最近鬧笑話，竟然把中國的痰盂或夜壺的器皿當成水果籃來賣。在發現鬧出大笑話後，該商品目前已經從亞馬遜的網頁中移除。對此，有網民表示，老外哪懂得這是水果籃還是夜壺，還不是無良中國小店主為了賺錢消遣外國人？
廣告
據今日俄羅斯（RT）21日報導，最近有賣家在亞馬遜售賣據稱是“60年代中國傳統果籃”的商品，產品描述為“可以作為精緻的桌面裝飾”，並且可以儲藏生鮮食品、冰塊或者酒等。” 商品的標價為61.96美元。
然而，一些中國網友很快就發現圖中的商品其實是幾十年前，在中國幾乎家家戶戶都有的痰盂或夜壺。
有人在亞馬遜留言點破說:“天哪！幾乎每個35歲以上的中國人都知道，這是一個典型的便攜便盆，通常是給小孩子用的。既然你說願意怎麼用怎麼用，你還是知道它的原始用途為好。”
這一消息也在大陸社交媒體上流傳，網友們紛紛開起玩笑:“家裡有夜壺的都收藏好了，沒準兒過幾年都可以上亞馬遜當陳年酒壺賣了”、”痰盂：我瞬間變得高大上了。”
在發現鬧出大笑話後，該商品目前已經從亞馬遜的網頁中移除。
對此，網民也議論紛紛。一位網名@0101011：“上海人把這叫痰盂。以前新結婚，裡面放紅蛋。”
有網民表示，老外哪懂得這是水果籃還是夜壺，還不是無良中國小店主拿來消遣外國人的？
另一個網名@lovNordstrom：這怎麼是亞馬遜的笑話？賣家來自廣東。有人問可以用來當吃面的碗嗎，賣家回答說“可以”。這個頁面已經被Amazon拿掉了。希望賣家被Amazon永久封掉。
@還是老李：無良中國小店主拿來消遣外國人的。這十年來亞馬遜的商品質量越來越差了，幾乎清一色中國小商家。