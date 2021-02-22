亞馬遜網站上"水果籃"竟是中國的痰盂

美國亞馬遜網站最近竟把中國拿來做痰盂或夜壺的器皿當成水果籃來販賣

由於文化差異，美國亞馬遜網站最近鬧笑話，竟然把中國的痰盂或夜壺的器皿當成水果籃來賣。在發現鬧出大笑話後，該商品目前已經從亞馬遜的網頁中移除。對此，有網民表示，老外哪懂得這是水果籃還是夜壺，還不是無良中國小店主為了賺錢消遣外國人？

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據今日俄羅斯（RT）21日報導，最近有賣家在亞馬遜售賣據稱是“60年代中國傳統果籃”的商品，產品描述為“可以作為精緻的桌面裝飾”，並且可以儲藏生鮮食品、冰塊或者酒等。” 商品的標價為61.96美元。

然而，一些中國網友很快就發現圖中的商品其實是幾十年前，在中國幾乎家家戶戶都有的痰盂或夜壺。

有人在亞馬遜留言點破說:“天哪！幾乎每個35歲以上的中國人都知道，這是一個典型的便攜便盆，通常是給小孩子用的。既然你說願意怎麼用怎麼用，你還是知道它的原始用途為好。”

這一消息也在大陸社交媒體上流傳，網友們紛紛開起玩笑:“家裡有夜壺的都收藏好了，沒準兒過幾年都可以上亞馬遜當陳年酒壺賣了”、”痰盂：我瞬間變得高大上了。”

在發現鬧出大笑話後，該商品目前已經從亞馬遜的網頁中移除。

對此，網民也議論紛紛。一位網名@0101011：“上海人把這叫痰盂。以前新結婚，裡面放紅蛋。”

有網民表示，老外哪懂得這是水果籃還是夜壺，還不是無良中國小店主拿來消遣外國人的？

另一個網名@lovNordstrom：這怎麼是亞馬遜的笑話？賣家來自廣東。有人問可以用來當吃面的碗嗎，賣家回答說“可以”。這個頁面已經被Amazon拿掉了。希望賣家被Amazon永久封掉。

@還是老李：無良中國小店主拿來消遣外國人的。這十年來亞馬遜的商品質量越來越差了，幾乎清一色中國小商家。