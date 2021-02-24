厄瓜多爾三座監獄同時暴亂 死傷慘重

南美國家厄瓜多爾的三座監獄同時發生暴亂，上百人傷亡。

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厄瓜多爾同時發生暴亂的三座監獄裡，早已人滿為患。目前所知的起因是監獄裡囚犯發生幫派之間的爭鬥，至少79名囚犯死亡，另有數十人受傷。

據本台RFI記者Éric Samson周三（2021年2月24日）發自基多（Quito）的報導，社交網絡上流傳着由暴亂者上傳的視頻讓人感到慘不忍睹。鐵桿ˎ 刀具ˎ 大棒等都被囚犯用於爆毆一名男子的頭部，受害者目前生死不明。旁邊堆垛死屍，有的遭砍頭，肢體血肉狼藉。同時，有囚犯在玩耍頭顱。

面對如此暴力場景，厄瓜多爾內政部長表示，這是有組織犯罪團夥的協調行動，旨在爭奪瓜亞基爾（Guayaquil）ˎ昆卡（Cuenca）附近Turi和拉塔昆加（Latacunga）三地監獄的控制權。比如在瓜亞基爾四號監獄內發生的暴力，可能是某一犯罪團夥成員的內鬥，據說造成至少30人死亡。

軍警恢復秩序

在厄瓜多爾首都基多以南的拉塔昆加監獄，至少8人死亡。在這座監獄裡的囚犯中，有多人是在因本次Covid-19疫情初期捲入醫院貪腐醜聞而入獄的。

法廣存檔圖片 ：厄瓜多爾- 在瓜亞基爾監獄外等待消息的囚犯家屬。 Image d'archive RFI: Une femme à l'extérieur d'une des prisons de Guayaquil tente d'avoir des nouvelles d'un de ses proches où des détenus ont été tués lors d'une émeute que le gouvernement a décrite comme une action concertée d'organisations criminelles. © REUTERS - VICENTE GAIBOR DEL PINO 路透社

警方戰術團隊已被部署到監獄內，監獄外則是由軍人守衛，以防越獄。監獄管理機構（SNAI）表示，軍警人員在夜幕降臨前已控制住了局勢。