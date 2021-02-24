委內瑞拉總統要求歐盟駐委大使72小時內離境

2月24日，委內瑞拉政府宣布驅逐歐洲聯盟駐委國大使佩德羅薩（Isabel Brilhante Pedrosa）。 委內瑞拉外長阿雷阿薩（Jorge Arreaza Montserrat）表示：馬杜羅（Nicolas MADURO）總統宣布歐盟駐維國大使是不受歡迎的人；72小時以內必須離境。 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發言人希望委內瑞拉不要自己孤立自己。

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歐盟外交事務及安全政策高級代表博雷利的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在布魯塞爾表示：只有溝通和對話可以使得委內瑞拉走出目前的危機。這個星期一，歐盟制裁了19名委內瑞拉高級官員。指責他們在破壞該國民主和法制。

這項決定使歐盟批準的政府官員和高級官員總數達到55人，並且在歐盟領土上實行旅行禁令和資產凍結。 委內瑞拉西北部蘇利亞州（Zulia Estate）盛產石油。制裁的名單中有蘇利亞州州長Omar Jose Prieto ； 軍隊將領伊查索（Remigio Ceballos Ichaso）；3名選舉委員會官員，其中包括委內瑞拉國家選舉委員會主席阿方索（Indira Alfonzo Izaguirre）。

委內瑞拉外長阿雷阿薩表示：歐盟採取的是“非法”制裁。 “讓我們希望歐洲聯盟進行反思，希望我們能夠重建互解，對話的橋樑，希望他們學會尊重我們”。

委內瑞拉2020年12月6日舉行議會選舉後，歐盟和美國對起實施了多倫制裁。制裁措施旨在確保馬杜羅及其親信不從能使該政權從事犯罪活動及踐踏人權行徑的非法採金、國有石油運營或其他商務交易中牟利。

2月23日，委內瑞拉議會召開會議，要求審查關於歐洲代表在加拉加斯簽署的協議。 三年來，美國也增加了對委內瑞拉的外交壓力和經濟制裁。今年1月19日，美國財政部宣布制裁委3名個人、14家實體和6艘船舶，聲稱制裁對象試圖規避美方對委內瑞拉石油行業制裁。委內瑞拉政府譴責美國和歐盟等方面制裁，稱制裁嚴重損害委國內經濟。