巴西Covid疫情更趨嚴峻 正在失控中？

面對Covid-19疫情蔓延，巴西的衛生狀況進一步惡化。每天因染疫而亡的人數從1000上升至1500。各大醫院應接不暇。

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巴西的Covid-19疫情更加嚴峻，每天因染疫而死亡的人數從之前的1000上升至1500。有流行病學家擔心，巴西的疫情正在失控之中。

本台RFI記者Martin Bernard周六（2021年2月27日）發自聖保羅（Sao Paulo）的消息說，在聖保羅，最大的一家私立醫院現已超負荷運作，接待能力已達104%。換句話說，不僅所有的重症監護室都已爆滿，而且還有患者在排隊等待。公立醫院的情況更是如此。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Au Brésil, dans certains hôpitaux, les salles en soins intensifs sont pleines et il y a une liste d’attente (image d'illustration) © Mauro PIMENTEL / AFP 法新社

在地處東北部大西洋沿岸的海濱城市納塔爾（Natal）,一些患者在被送入醫院之前，不得不在被安置在救護車裡等候數小時之久。在南方，情況也突然惡化，多地已宣布封城。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Au Brésil, au cimetière Nossa Senhora Aparecida à Manaus, dans l'État d'Amazonas. AP - Edmar Barros

流行病學家的憂慮

流行病學專家就此發出警報，巴西正在失去抗Covid-19病毒之戰役，當局即沒能控制住病毒在社區里的傳播問題，也未能推動大規模接種疫苗的行動。六周里接種疫苗的人數還不到人口的5%，而且至今還沒有正式的宣傳活動，向民眾解釋接種疫苗的好處。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Un homme, dont un membre de la famille est atteint du Covid-19 et hospitalisé, patiente en espérant pouvoir recharger un bonbonne d'oxègne à Manaus, au Brésil, le 15 janvier 2021. AP - Edmar Barros

在瑪瑙斯（Manaus），當地由於病毒亞馬遜變種的出現和缺乏設施而曾是嚴重危機的舞台。如今，流行病學家擔心，這一場景將在巴西全境重複上演。當地流行病學專家Jesem Orellana表示，巴西正在不幸地演變為一個多月前的瑪瑙斯，由於衛生措施上的疏忽，巴西正在轉變為一個巨大的瑪瑙斯。