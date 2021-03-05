《紐約時報》：州長曾瞞報紐約養老院新冠死亡人數

《紐約時報》3月5日刊登一篇文章，指紐約州州長瞞報養老院新冠肺炎死亡人數。但州長安德魯·科莫(Andrew Cuomo)曾承認發布養老院新冠肺炎死亡人數不及時 但否認瞞報。

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紐約州在統計養老院內的新冠死亡人數時存在瞞報的情況。15日，紐約州州長安德魯·科莫召開新聞發布會，他在發布會上堅稱，州政府只是信息發布不及時，並沒有瞞報。

科莫說，紐約州沒有掩蓋新冠疫情死亡狀況，但承認州政府本應更快地發布州議員、公眾和媒體要求的一些信息。

2021年1月底，紐約州總檢察長利蒂希婭·詹姆斯(Letitia James)公布了一份調查報告，調查發現紐約州衛生部門統計的養老院死亡病例比實際公布的要高出50%左右。紐約州隨後承認確實存在這種情況，並調高了包括養老院在內的長期護理機構人員死亡人數，從之前披露的8500人上升到近15000人，這個數字約佔紐約州新冠死亡人數的三分之一。

而此前科莫竟然一直將紐約州養老院內的新冠死亡人數較低作為州防疫工作的亮點來宣傳。

紐約州州長安德魯·科莫：我們州的養老院新冠死亡率更低，在全美50個州裡面我們僅排名第46。

總檢察長的報告指出，紐約州僅統計在機構內死亡的人數，而不包括從這些機構轉到醫院或其他地方後死亡的病例數字。對此紐約州衛生部門官員解釋說，紐約州是按照死亡發生的地點統計，報告的總死亡人數是準確的。此外，總檢察長辦公室還發現有些養老院會瞞報死亡病例，僅一個養老院就隱瞞了29起死亡病例。

2月13日，科莫的高級助手被曝在私人通話中承認，紐約州確實曾經延遲向司法部和州議會提供養老院死亡病例的更新數據。