巴西Covid疫情再惡化 防控難以實施

巴西因Covid-19病毒造成的衛生危機逐日惡化。每日病亡人數不斷增加，現已達到每日1800患者離世的程度。有機構人員提出全國封閉兩至三周。

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巴西面對Covid-19病毒亞馬遜變種造成衛生危機進一步惡化。每日病亡人數已在過去24小時升至1800。里約已於周五（2021年3月5日）起開始在晚上23點至凌晨5點宵禁，酒吧和餐館則應在下午17點關門，但執行這一防疫措施有困難。

本台RFI記者Sarah Cozzolino周六（2021年3月6日）發自里約（Rio）的報導說，當地時間17點後，時尚街區里的酒吧和餐館慢條斯理地開始落閘門。一些店鋪內還可以瞄到有顧客在內。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI: Personne portant un masque dans une rue de Rio, au Brésil. © AFP - MAURO PIMENTEL 法新社

一家當晚只做外賣的餐館的女服務員Sirleide在接受採訪時表示，當地通常在周四晚起開始熱鬧，一直延續到周五ˎ 周六和周日，到處都是不戴口罩的人們。他們流動着ˎ 喝着，毫無顧忌。儘管，未來幾天對餐飲業而言將是艱難的，但餐飲業者Leandro在採訪中表示，他支持防疫限制措施。

有禁不止

在另一個街區， 服務員到20點了仍在繼續布置餐桌。甚至有兩名受訪者對在這個鐘點仍然可以找到一家酒吧合上一杯啤酒感到意外。他們表示，看到很多酒吧正在關門，但在採購的途中，發現還有酒吧開門。所以沒有監督，就會出現有令不行。

有令難行

新的防疫令剛出台就已放鬆。里約市的司法決定放寬酒吧營業時間至20點，其它商鋪也如此。里約市長表示，他將提出上訴。有着4600萬人口的聖保羅州從周六起開始進入防疫措施更嚴格的“紅色階段”，關閉經營非生活必需品的店鋪。巴西許多地方開始執行封城或宵禁措施，但巴西總統Jair Bolsonaro嚴厲批評採取上述防疫措施的地方政府，威脅將在預算上予以報復。

法廣存檔圖片 - Image d'archive RFI : Au Brésil, le ministère de l'Économie a déclaré que la baisse de 4,1% du PIB était modérée, pas aussi mauvaise que prévu, maintenant le discours selon lequel la reprise pourrait se faire au même rythme. AP - Eraldo Peres

巴西封國？

巴西Covid-19疫情觀察站（Observatoire du Covid-19 au Brésil）的一名成員指出，巴西正面對災難情形，原因似乎是巴西變種傳播速度更快，所以，疫情流行也更快。他提出巴西封國，先封兩到三周，否則巴西的醫院和衛生機構將無法承受疫情暴漲。