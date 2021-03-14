佩洛西：紐約州州長應捫心自問

美國紐約州州長科莫被多名女性指控性騷擾之後，讓他辭職的呼聲不斷。3月14日，美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi )表示：性騷擾行為是不能令人容忍的。佩洛西表示；多名婦女對他的指控“必須受到重視”，“她們的指控是可信的、嚴肅的。” 佩洛西並沒有明確表態讓科莫辭職，只是問他：在被指控的情況下是否還可以有效地管理紐約州。截至目前，已有8名女性指控科莫性騷擾、行為不端，越來越多的人要求科莫辭職。

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此前，美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)明確表態讓科莫辭職。科莫的前助手、經濟發展部門副部長博伊蘭於上周24日指控科莫對其進行性騷擾，包括在航班上挑逗她玩“脫衣遊戲”，以及在未經允許的情況下強吻她。27日，科莫又被另外一名前助手，25歲的貝內特（Charlotte Bennett）指控性騷擾，貝內特稱，科莫詢問她有關個人生活以及性生活的問題，包括是否曾與年長男性發生關係以及是否為單一性伴侶。貝內特於2019年初被聘用，曾擔任州政府行政助理和衛生政策顧問，她於去年11月離職。

3月1日報道，又一名女性指控紐約州州長安德魯·科莫(Andrew Cuomo)曾對其進行性騷擾。這名女性名為安娜·魯赫（Anna Ruch）。她1日告訴一家美國媒體，2019年9月，自己在紐約市一場擁擠的婚禮上遇到了科莫，她說此之前自己從未見過他。

當科莫遇到魯赫時，魯赫對科莫向她的朋友送出新婚祝福表示感謝。但是，接下來發生的事情讓魯赫感到不安。

當時，科莫的手放在了魯赫裸露的背部，魯赫稱，當她用手挪開科莫的手時，這名州長說她看起來“具有攻擊性”，隨即又把手放在她的臉頰上。科莫還問魯赫，自己是否可以吻她，聲音大到幾乎站在旁邊的朋友都能聽到。

魯赫稱，事情發生後她離開了，她對這件意外的事情感到“非常困惑、震驚以及尷尬”。魯赫說，“當時我扭過頭去，一句話也沒說。”

據報道，科莫的一位發言人向一家美國媒體提及了一份籠統的聲明，科莫在聲明中為“被誤解為不必要的調情”的行為道歉。

紐約州立法機關就此系列事件成立的調查小組表示，他們預計還會有更多指控出現。州檢察長萊蒂蒂亞·詹姆斯（Letitia James）宣布將對科莫進行調查。科莫本人此次都否認這些女性對他的指控，也拒絕辭職。表示要等調查的結果。