拜登打破沉默 首次就科莫事件發聲

紐約州州長科莫一個多月來深陷性騷擾指控，民主黨內要求他辭職的呼聲越來越大，可高層一度長期保持沉默。當地時間 14 日，拜登首次就該問題發聲，表示應等待相關調查的結果。

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大約同時，民主黨參眾兩院領袖也做出有 不同程度的表態：參議院領袖舒默明確喊話科莫辭職，眾議院議長佩洛西則說，對紐約州檢察長查清有關指控抱有信心。

據美國有線電視新聞網，14 日，拜登在白宮南草坪被問到是否支持要求科莫辭職。他回答：" 我認為調查正在進行當中，我們應該等待（調查）得出的結果。"

這是自科莫陷入瞞報疫情、性騷擾醜聞，" 抗疫英雄 " 人設崩塌的一個多月以來，拜登首次明確發聲。福克斯新聞注意到，拜登並沒有像其他民主黨人一樣立即要求科莫辭職，佩洛西也持相同立場。

拜登曾與科莫相識，還稱讚過他是抗擊疫情期間領導力的 " 黃金標準 "。而上周六，首位公開指控科莫性騷擾的林賽 · 博蘭在推特上 " 敲打 " 拜登，稱總統與副總統迄今為止保持沉默，" 令他們的領導力與勇氣遭到質疑 "。博蘭隨後刪除了這條推特。

而在拜登表態後，副總統哈里斯依然沒有回應。

11 日，紐約州議會宣布對科莫啟動彈劾調查，為日後強行移除其州長職務鋪平道路。同日，紐約州議會 59 名民主黨州議員聯名要求科莫辭職。

12 日，第七位女性公開指控科莫的不當行為。一名前助理稱，因為自己的相貌而遭到了科莫 " 語言與精神上的虐待 "。當天，包括民主黨參議院領袖查克 · 舒默在內，16 名來自紐約州的聯邦眾議員、2 名聯邦參議員均發聲要求科莫辭職。

舒默是紐約州兩名聯邦參議員之一。他 14 日在電視節目中表示，關於科莫的指控 " 嚴肅、可信 "，紐約人民與執政夥伴顯然已經對後者失去信心。" 為了紐約州的利益，他科莫應該辭職。"

而眾議院議長佩洛西當天則在節目中說，她對性騷擾 " 零容忍 "，有信心紐約州檢察長能查清有關指控。佩洛西認為，科莫應 " 嚴肅地考慮他是否能有效履行州長職務 "，但沒有明確喊話對方辭職。

此前，科莫曾就 " 令他人感到不適 " 道歉，但否認性騷擾指控並拒絕辭職，還說這樣做是 " 反民主 "。" 我是被紐約州民眾選上來的。我不是政客政界人士選的。" 他一度態度堅決地說。

上周五，科莫再度表示不會辭職。他還稱對自己的指控 " 存在政治動機 "、受到 " 取消文化 " 驅動。