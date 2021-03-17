美國南方司令部司令：與中國競爭的前線已至西半球

負責中美和南美美軍事務的美國南方司令部司令、海軍上將克雷格·法勒（Craig Faller）3月16日在出席國會聽證會時表示，藉著新冠疫情和疫苗外交，及在該地區日益嚴重的不受法律制約的局勢，中國已經成為在西半球的主要威脅，將其意志施加給越來越多的國家。

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法勒對美國會參議院軍事委員會成員說，“我把這個半球視為競爭的前線。”他進一步將北京的努力描述為 “全場緊逼”。法勒補充道，“我感到一種緊迫感，我們的影響力正在被侵蝕。” 他說，美國在該地區面臨的最主要的兩個威脅是中國和跨國犯罪組織。

法勒指出，在新冠病毒大流行的情況下，中國和俄羅斯加大了在西半球維護影響力的力度，並考驗美國的決心。他稱，這兩個美國的主要力量競爭者長期以來一直在尋求增強其全球影響力，並且越來越有恃無恐。法勒說，在他領導的南方司令部負責的範圍之內，中國正在與當地的國家進行着“超過44項交易”，其中包括大規模貸款，推動網絡等基礎設施建設項目。“我們不能讓他們得逞”，他說。

法勒周二在聽證會上與美國北方司令部司令、空軍上將範赫克 （Glen VanHerck）一同告訴參議員們說，“疫情在拉丁美洲和加勒比地區造成的狀況堪比美國大蕭條時期的狀況。中國的動作特別大......他們正在利用疫苗來影響5G交易，他們正在利用它來試圖在一些國家之間製造不和，比如台灣和該地區其他國家。”

法勒告訴參議員們，美國在中美和南美的影響力正在 “削弱”。他說，“我從我們的合作夥伴那裡聽到的是：我們知道美國軍隊是最好的，（而且）我們希望與你們合作。但是，我們正在溺水，我們需要一個救生圈，我們將從無論誰那裡拿走救生圈，包括中國人”。

法勒稱，為了保持美國在該地區的頂尖力量，美方必須能夠為夥伴國家提供關鍵的軍事援助和其他援助。他還警告說，其領導的南方司令部也需要更多的情報、監視和偵察資產和部隊人數。

負責北美洲和加勒比海地區美軍及安全事務的範赫克也對參議員們說，中國的影響力不斷漸漸北上。“他們絕對正在北方司令部職責範圍區試圖影響巴哈馬群島、比如通過5G，”範赫克說。“在墨西哥也同樣。”