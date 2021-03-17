美最新調查報告：俄國和伊朗干擾總統選舉未能奏效

特朗普2020年11月3日的選舉中謀求連任失敗，但一再聲稱有選舉舞弊及外國干預。美國司法部及內政部2021年3月16日公布最新調查報告，認為俄羅斯，伊朗，和中國等國的干預行為，未能影響選舉結果。

美國司法部及內政部16日發表情報部門最新報告，認為儘管俄羅斯、中國或伊朗曾試圖入侵2020年美國總統大選候選人網站，但沒有任何一個國家得以干擾選舉結果。報告認為俄羅斯總統普京很可能親自指揮了干擾美國選舉的努力，但表示沒有發現證據，可以支撐特朗普關於中國試圖影響選舉結果的指控。

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美國司法部和內政部就這份最新報告指出，情報部門發現多起與俄羅斯、中國或伊朗政府有關的團體或個人操作的行動。這些動作破壞了一些政治組織、候選人和政黨的網絡安全。這些動作收集到一些資訊。發表這些這些資訊可能會產生影響，但情報部門並沒有發現傳播或改變或銷毀這些資訊的行為。

這份調查報告所指的干涉選舉行為顯然更多地指向俄羅斯和伊朗，但認為相關努力未能奏效。報告指出，俄羅斯和伊朗曾有針對主要基礎設施的行動，並破壞了選舉活動的網絡安全，但對投票、檢票以及結果傳輸都沒有產生影響。

報告也不點名地回應了前總統特朗普及其支持者質疑選舉結果的種種指控，例如指責委內瑞拉或古巴或中國利用他們對選舉設施的控制，曾操弄檢票工作。報告指出，調查沒有發現任何有外國政府或團體破壞選舉公正性或操弄選舉結果的證據。

特朗普的律師團隊曾指責多米寧投票機屬於前委內瑞拉總統查韋斯親信的企業，認為特朗普的選舉勝利被盜。

在此之前，時任美國司法部長巴爾在去年12月就已經表示，沒有證據顯示有選舉舞弊。

這份最新報告認為，俄羅斯總統普京可能曾親自督陣，或至少是下達了干預美國選舉的指令，希望選舉結果對特朗普有利。

至於特朗普關於中國干預選舉，支持拜登勝選的指控，報告指出，中國謀求中美關係的穩定性，無論是哪位候選人，都不足以讓中國冒險行動，引火燒身。