Covid疫苗醜聞：厄瓜多爾衛生部長辭職

南美國家又爆接種抗Covid-19病毒疫苗插隊醜聞。繼秘魯和阿根廷之後，厄瓜多爾衛生部長因涉嫌徇私辭職。

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南美國家厄瓜多爾抗Covid-19新冠病毒疫苗接種行動不僅遲緩，而且爆出醜聞。當地檢方正在確定插隊接種疫苗者名單。厄瓜多爾新任衛生部長魯道夫·法爾範已因涉嫌捲入徇私而辭職。

據本台RFI記者Eric Samson周日（2021年3月21日）發自基多（Quito）的報道，厄瓜多爾已接種了抗Covid-19病毒疫苗者名單在哪裡？已搜查了衛生部辦公室的檢方表示，完整的名單存在，但信息被衛生部隱藏了，沒有交出來。

Image d'archive RFI : Si le foyer le plus actif de contagion en Équateur est la ville de Guayaquil, la capitale n'est pas épargnée. Ici, un contrôle de déplacement à la périphérie de Quito, le 17 mars 2020. © REUTERS 路透社 / Daniel Tapia

厄瓜多爾檢方尤其想要知道，是否有人獲得特准，插隊接種了疫苗。比如：一家電台的老闆ˎ 一名體育負責人，還有在不到一個月前辭職並已離境赴美國邁阿密的前衛生部長鬍安·卡洛斯·塞瓦略斯（Juan Carlos Zeballos）的母親。

一個月內兩名衛生部長先後辭職

於本月初剛剛上任三周的新任衛生部長魯道夫·法爾範如今也宣布辭職，因為他也進入了檢方調查的視野。起因是他拒絕公開已經接種疫苗者名單，理由是涉及個人隱私的醫療秘密。

厄瓜多爾的疫苗接種行動，已因緩慢而飽受批評，僅有不到1%，約12萬人已接種了疫苗。厄瓜多爾官方證實，總統莫雷諾和第一夫人，還有11名親信和保鏢因國家安全理由，已經接種了疫苗。