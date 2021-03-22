中國將限制軍隊及政府人員使用特斯拉

美國電動車製造商特斯拉（Tesla）首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk）表示，如果特斯拉汽車被用於從事對中國的監視活動，他的公司將會被“關閉”。

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他的此番評論是對中國軍方禁止特斯拉汽車進入其設施的報道的回應。中國軍隊早前對該品牌汽車車載攝像頭收集的數據提出了安全擔憂。

中國是特斯拉僅次於美國的最大市場，2020年約佔該公司全球銷量的四分之一。有數據稱Tesla已逐漸開始成為中國社會的主流車型。僅Model 3去年就在中國銷售了13.8萬輛。

3月20日，馬斯克表示，如果一家企業確實從事監視外國政府的活動，這對“該公司的負面影響將極其糟糕”。

中國政府正在限制軍隊人員和重點國企的員工使用特斯拉(Tesla Inc., TSLA)的汽車，理由是擔心特斯拉汽車收集的數據可能導致國家安全信息泄露。

上述人士表示，此前中國政府對特斯拉汽車進行了安全評估，中國官員表示，評估的結果令人擔心，因為特斯拉汽車的攝像頭可以時刻記錄影像，並獲取各種數據，比如用車時間、方式和地點，以及與汽車同步的手機上聯繫人名單。他們表示，政府擔心某些數據可能會被發回美國。

隨着中美在科技領域的較量越來越激烈，中國領導人習近平正在加大讓中國擺脫外國技術的力度。此舉似乎與美國對華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.)等中國公司生產的通信設備實施的限制相似。美國政府因擔心華為可能為中國政府從事間諜活動而將其列為“國家安全威脅”。華為否認了這一指控。