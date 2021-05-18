俄對外情報局局長稱“不是我乾的！”

俄羅斯對外情報局(SVR)局長Sergei Naryshkin周二否認他所掌管的機構是SolarWinds遭網路攻擊事件的主導者，這起攻擊事件導致美國九個聯邦機構及數百家民間企業受害。

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俄羅斯對外情報局局長否認涉及SolarWinds網路攻擊事件，他說“不是我乾的！”

據路透社今天報道稱，美國和英國都責怪俄羅斯對外情報局SVR對SolarWinds發動攻擊。

俄羅斯對外情報局(SVR)局長Sergei Naryshkin周二否認他所掌管的機構是SolarWinds遭網路攻擊事件的主導者，這起攻擊事件導致美國九個聯邦機構及數百家民間企業受害。Naryshkin在俄羅斯向英國廣播公司(BBC)表示，“這些指控有如低劣的偵探小說。 ”Naryshkin是俄羅斯總統普京的親密盟友。

當被BCC問及SVR是否要為SolarWinds攻擊事件負責時，Naryshkin用嘲諷的語氣說道，這鍋要SVR背可是“過獎”了，但他不能“把別人深具創意的成就攬在自己身上”。

該報道稱，Naryshkin指出，這起攻擊事件的手法與美國和英國情報機構所使用的類似。