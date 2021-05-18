台灣鴻海攜手全球第四大車企Stellantis合資成立Mobile Drive

台灣鴻海周二18日宣布攜手旗下子公司富智康集團，與全球第四大車廠Stellantis簽署合作諒解備忘錄，雙方各持股50%投入合資公司Mobile Drive，雙方在產業技術的優勢互補，加速提供先進智能座艙和車聯網服務的解決方案。鴻海先前宣布與Fisker公司FSR.N正式簽署框架協議，雙方合作的首款Fisker美國製造電動車，將於2023年第四季正式量產。鴻海周今天在股市收升8.96%。

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據鴻海新聞稿表示，Mobile Drive將結合Stellantis在車輛設計開發與工程經驗，與鴻海在消費性電子領域的軟硬體整合能力及深度的全球供應鏈垂直整合。在先進智能座艙中共同打造全新車用資訊娛樂系統，實現汽車內外使用者體驗的無縫接軌。而Stellantis執行長Carlos Tavares表示，“軟體開發是未來汽車產業的關鍵。”他表示，Stellantis將和Mobile Drive攜手加速開發車聯網功能與服務，將是汽車業的一次重大變革，其影響力不亞於汽車電動化帶來的改變。

據路透社報道稱，鴻海先前宣布與Fisker公司FSR.N正式簽署框架協議，雙方合作的首款Fisker美國製造電動車，將於2023年第四季正式量產。