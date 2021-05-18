朱利安尼之子正式宣布競選紐約州長

前紐約市市長魯迪‧朱利安尼（ Rudy Giuliani）的兒子安德魯‧朱利安尼（Andrew Giuliani）5月18日正式宣布競選紐約州州長。他表示，這將是一場世紀之戰，他將為讓紐約州成為全美“最偉大”的州而戰。

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安德魯‧朱利安尼周二告訴福克斯新聞，證實他將在2022年的州長競選中與現任紐約州州長庫默（Andrew Cuomo）競爭。

前紐約市市長朱利安尼的兒子安德魯說：“紐約州值得有一位將為使該州再次成為美國最偉大的州而戰的領導人。如果紐約人選舉我為州長，我將把紐約州從被摧毀的懸崖上拉回來，使其再次成為山上的一個閃亮的州！”

安德魯還說:“我認為，這將是一場世紀之戰”。

作為前紐約市長的兒子，安德魯周二還告訴《紐約郵報》說，他有政治基因。

紐約的選民也可能還記得安德魯在年幼時參加父親的就職典禮。在特朗普政府時期，安德魯曾擔任白宮公共聯絡辦公室副主任。他告訴福克斯新聞，他為那幾年的工作感到“自豪”。

安德魯表示，最終選誰作為州長要由紐約人來決定，“但我可以告訴你們的是，我將更專註於扭轉這個偉大州的局面。”

除了安德魯‧朱利安尼，紐約州共和黨籍聯邦眾議員李‧紮爾丁（Lee Zeldin）上個月也宣布競選紐約州長一職。他的參選獲得特朗普的一些盟友的支持。

紐約是一個相對穩定的藍州，但是，現任州長庫默已經陷入了激烈的調查之中。有10名女性對他提出了性騷擾指控，導致州檢察長對這些指控進行了獨立調查，並在州議會進行了彈劾調查。庫默則否認對他的指控。