歐盟宣布將暫停對部分美國產品加征關稅

CNBC、彭博社等媒體5月17日報道稱，歐盟和美國將開始談判，解決美國前總統特朗普任期內徵收的鋼鐵關稅問題。

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周一在一份聯合聲明中，美國貿易代表和歐盟委員會表示，他們“致力於迅速參與這些討論如何解決產能過剩問題，力求在年底前找到解決方案，確保美國與歐盟鋼鐵和鋁行業的長期生存能力，以及加強民主聯盟。”

歐盟委員會(European Commission)的一位發言人補充稱:“我們的共同目標是結束WTO爭端。”2018年6月，美國以國家安全為由對歐洲鋼鐵和鋁材分別徵收25%和10%的關稅。

歐盟從一開始就對此舉提出異議，在多次試圖與特朗普政府達成協議的努力失敗後，歐盟決定將此案提交世界貿易組織，並對高達64億歐元(77.8億美元)的美國出口產品實施報復性措施。歐盟的目標產品包括波旁威士忌、花生醬和橙汁。

另外，還有媒體報道指出，歐盟、美國宣布就金屬貿易爭端達成臨時性關稅休戰！歐盟委員會稱，不會在美國金屬關稅爭端中進一步提高關稅。這給了我們找到共同解決這一爭端的空間，解決全球產能過剩問題的空間。

17日，歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯在社交媒體上表示，為重啟跨大西洋關係，歐盟將暫時停止執行就美國加征鋼鋁關稅而出台的反制措施。