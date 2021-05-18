印度變種病毒

研究：輝瑞莫德納疫苗對印度變種病毒應有效

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Pour le variant B.1.617, les chercheurs ont observé une réduction par quatre de la quantité d’anticorps neutralisants
Pour le variant B.1.617, les chercheurs ont observé une réduction par quatre de la quantité d’anticorps neutralisants © DAVID HIMBERT/Hans Lucas via AFP
作者： 法廣
5 分鐘

根據美國科學家所做的最新研究顯示，輝瑞（Pfizer）&BNT、莫德納（Moderna）兩款COVID-19疫苗，對最先出現於印度的兩種變異病毒仍高度有效。但這類實驗室的研究調無法預測實際情況的有效性，因此仍須透過其他研究加以驗證。

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這份由紐約大學葛羅斯曼醫學院（NYU Grossman School of Medicine）與紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）進行的實驗室研究，尚未刊於同儕審查的期刊上，因此被認為只是初步研究。

 

這份研究的資深作者藍道（Nathaniel "Ned" Landau）告訴法新社："我們發現疫苗抗體面對變種病毒時會略弱，但也沒弱到哪去，因此我們認為疫苗還是很有保護效力。"

 

美國已有超過1.5億人施打這兩種疫苗，研究人員首先替接種兩款疫苗之一的患者抽血，接着將這些樣本在試驗室接觸人工製造的假病毒，這些假病毒含變種病毒的棘蛋白，特別最先出現印度的B.1.617或B.1.618變種病毒。

 

最後，混有變種病毒的樣本再接觸實驗室培養的細胞，觀察有多少細胞會因此感染。這種假病毒微粒含有螢火蟲用以發光的酵素「螢光素?」，將螢光素?加入假病毒，即可辨識有多少細胞遭到感染。

 

整體而言，結果顯示中和抗體－即免疫系統製造來阻止病原侵入細胞的Y型蛋白，在B.1.617中有近4倍的減量，在B.1.618中則有約3倍減量。

 

藍道說："換言之，有部分抗體無法有效抵抗這些變種病毒，但還是有很多抗體有效。"

 

不過藍道指出，由於整體的抗體水平仍比感染原始病毒痊癒者來得高，"既然有效抗體足夠，所以我們認為這些疫苗仍有高度防護力"。

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