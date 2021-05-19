“不能輸給中國” 拜登推銷1740億美元電動車計畫

美國總統拜登周二（5月18日）為他的1,740億美元電動車計畫現身說法，敦促汽車生產商不要在海外為美國用戶生產零排放車輛，並親自試駕一輛全新的零排放皮卡。據悉，拜登希望該計畫促使美國在全球電動汽車市場佔有率能超趕中國。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在造訪福特汽車位於密西根州迪爾伯恩的電動車工廠時表示說：“我們需要車廠和其他企業繼續在美國投資，不要把我們公共投資的好處帶到海外，並在海外擴大電動車和電池的生產”，他隨後也觀看了福特最暢銷的F-150皮卡的電動版本。

美國汽車工人聯盟（UAW）批評通用汽車宣布在墨西哥投資10億美元生產電動車，並批評福特選擇墨西哥、而不是俄亥俄州生產部分電動車。

據路透社援引拜登總統認為，美國的電動車產業正落後於中國，後者的電動車銷量更高。

拜登宣稱：“我們將為電動汽車設定新標桿”。他誓言將扭轉特朗普政府時期降低汽車排放標準這種“短視”政策。

據報道，拜登還親自試駕了福特將於周三推出的電動卡車。安全官員通常不讓美國總統開車。

“這玩意真是快，” 拜登對記者稱，並表示這輛電動卡車從零加速至60英里/小時僅需4.4秒。“感覺太棒了。”

白宮發布的情況說明顯示，拜登不會出台消費者激勵措施鼓勵其購買高價豪華電動汽車，他主張政府進行大規模支出來促使美國人購買電動汽車。

據路透社指出，拜登電動車計畫的核心是1,000億美元的消費者返現。拜登支持向零排放的中型和重型工作車輛提供進一步的100億美元新稅收優惠。

不過，拜登的電動車計畫面臨國會許多共和黨人的阻力。共和黨準備針對拜登的基建計畫提出一項反提案，共和黨稍後將在國會將與拜登的商務和運輸部長會晤。

拜登希望到2030年投資150億美元建設50萬個電動車充電站--包括在公寓建築和公共停車場--並投資450億美元將大量的校車和巴士替換為電動車。他還希望投資增加聯邦車隊中的電動車比例，包括讓郵局開始使用電動卡車送貨。

另據美國之音報道，美國總統拜登說，汽車工業的未來是電動車的製造，美國不能輸給中國。中國則稱樂見美國的發展和進步，但反對美國“動不動拿中國說事”。

中國目前擁有全球最大的電動汽車市場，擁有全球80%電動汽車電池的生產能力，對此美國總統拜登在造訪福特汽車密西根州迪爾伯恩的電動車工廠時說：“他們（中國）以為自己會贏，但我有個消息要告訴他們：他們不會贏得這場競爭，我們不會讓他們贏。我們必須要快速行動。”

白宮發言人薩琪當天見隨行記者們進一步稱，為了改變美國在電動汽車工業暫時落後中國的狀況，拜登總統提出一項金額達1740億美元的“美國就業計畫”，使美國的全球電動汽車市場佔有率能超越中國。

美國之音報道指出，北京一貫反對華盛頓用中國作為背景推出美國的國內政策。中國外交部發言人早前曾表示，中國樂於見到美國發展與進步，但“堅決反對動不動拿中國說事，將矛頭對準中國”，並敦促美方“理性看待中國的發展”。