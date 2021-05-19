紐約司法欲追究特朗普集團犯罪

據美國紐約州檢察長辦公室表示，針對前總統特朗普旗下特朗普集團（The Trump Organization）展開的調查，已不再純屬民事性質，而是刑事調查。紐約州檢察長的發言人稱，「我們與曼哈頓地區檢察官合作，現正從刑事角度對特朗普集團進行積極調查。」

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據法新社昨天稍晚報道稱，美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）當天宣布，紐約州檢察官調查前總統特朗普商業交易，正以「刑事偵查」規模偵查特朗普旗下特朗普集團（The Trump Organization）。據詹樂霞辦公室發言人說：「我們已經通知特朗普集團，我們對該公司的調查已不再是純粹的民事性質。」

紐約州檢察長辦公室發言人還說，「我們與曼哈頓地區檢察官合作，現正從刑事角度對特朗普集團進行積極調查。」

據中央社引述消息說，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）一直在調查特朗普集團是否不實申報房地產價值，藉此取得貸款以及經濟和稅務上的好處。

該報道稱，特朗普過去曾說，民主黨籍的詹樂霞負責監督的這起調查是出自於政治動機。

另一方面，民主黨籍的曼哈頓地區檢察官範斯（Cyrus Vance）過去2年多來一直在調查特朗普擔任總統前的商業往來。範斯辦公室在法庭文件中表示，針對前總統特朗普旗下的特朗普集團，他們在調查“可能是廣泛且長時間的犯罪行為”，包括稅務和保險詐欺，以及偽造商業紀錄。

範斯最初展開調查，是因為特朗普前私人律師兼喬事人柯恩（Michael Cohen）在2016年大選選前，曾付封口費給2名宣稱與特朗普有性接觸的女子。

據該報道，共和黨籍特朗普2020年大選失利，敗給民主黨籍對手拜登後，這起調查便加速進行。