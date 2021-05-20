接種疫苗顯現效力，美國50個州新冠感染病例全部下降

本周以來，全美國50個州新確診新冠肺炎病例都出現下降，為去年2月疫情爆發以來首次，其中15個州沒有死亡病例報告。美國疾病防控中心（CDC）將這些進展歸因於疫苗接種顯現成效

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CNN等媒體報道：美國17日當天報告392人染疫死亡，7天日均病亡人數降到550人以下，是去年3月以來首次低於600人。沒有死亡病例報告的15個州是：阿拉巴馬、科羅拉多、德拉華、佐治亞、夏威夷、愛達荷、艾奧瓦、明尼蘇達、蒙大拿、北卡羅來納、俄亥俄、奧克拉荷馬、佛蒙特、威斯康辛和懷俄明。

報道指出，這一現象具有里程碑意義。CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）將病例下降歸因於疫苗接種；目前全美超過1/3的人口已經完全接種，超過6成的成年人已接種至少一劑疫苗。總統拜登希望7月4日美國國慶日時, 70%成人已接種至少一劑疫苗。瓦倫斯基說，她對美國的防疫前景表示謹慎的樂觀；但CDC前主任弗里登（Tom Frieden）警告，“全球疫情不結束，美國的疫情就不會結束。”

據白宮防疫小組高級顧問努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）介紹，過去兩周，更多有色人種接種了疫苗，接種疫苗的人中51%的人是有色人種。不過鄉村地區疫苗接種滯後於城市，可能拖慢疫情結束的時間。截至4月，鄉村居民只有約39% 的人已接種疫苗，而都市地區的接種率為46%。

根據CDC數字，輝瑞疫苗獲准給12-15歲兒童接種一周以來，已有60多萬名這一年齡組別的兒童接種。全美大約1700萬12-15歲兒童適合接種輝瑞疫苗，但只有一半家長希望自己的孩子接種，而想要孩子儘快接種的家長只有3成。

專家預計美國大約20%到25% 的人將不會接種疫苗。

另據《華盛頓郵報》報道：新冠疫情緩解之後，美國各地出現餐廳客流回籠的景象：2021年4月份全美餐廳的訂位數量，與2020年4月份相比，增加了230倍，因為當時絕大多數民眾已開始居家避疫。餐廳訂位服務網站OpenTable統計顯示，美國餐廳業績甚至大步跨越疫情之前的表現，4月份餐廳訂位數量比2019年4月增加了46%。