特朗普譴責對他的刑事調查是在“拚命找尋犯罪”的腐敗行為

紐約州總檢察長Letitia James辦公室一直在調查特朗普集團(Trump Organization)是否不實申報地產價值以獲得貸款，並取得經濟及稅負上的利益，該辦公室周二表示，調查已不再單純只是民事性質。美國前總統特朗普周三對此加以抨擊，聲稱他“遭到不公平的攻擊及濫用”。特朗普還抨擊紐約州檢方對其家族企業的刑事調查，是在“拚命找尋犯罪”，是非常腐敗的事情。

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據路透社消息，美國前總統特朗普的家族事業遭紐約州總檢察長發動刑事調查，特朗普周三對此加以抨擊，聲稱“沒有什麼比拚命找尋犯罪的調查還要腐敗的事了，”特朗普發布聲明稱，“我們會克服”任何起訴的企圖。”

紐約州總檢察長Letitia James辦公室一直在調查特朗普集團(Trump Organization)是否不實申報地產價值以獲得貸款，並取得經濟及稅負上的利益，該辦公室周二表示，調查已不再單純只是民事性質。總檢察長辦公室發言人Fabien Levy在一份聲明中表示，“與曼哈頓區檢察官一起，我們現在正在積極調查特朗普集團的犯罪行為。”

特朗普周三抨擊這項調查存在政治動機。

這位共和黨籍的前總統稱，“紐約總檢察長基本上對我一無所悉，就已經開始宣傳起訴特朗普。”

路透社說，紐約州總檢察長Letitia James為民主黨人。

曼哈頓地方檢察官Cyrus Vance對特朗普擔任總統前的商業交易已經進行了超過兩年的調查。

此外，紐約時報周三稍晚報道，紐約州總檢察長辦公室對特朗普集團財務長Allen Weisselberg的稅務問題進行刑事調查已有數月時間，且已經在1月一封信函告知特朗普集團。該報指出，調查人員已經檢視特朗普發給Weisselberg的額外福利是否報稅，這些額外福利包括多輛汽車，還有為Weisselberg至少一個孫輩支付數萬美元的私立學校學費。