特朗普的訴訟案近了？

美國紐約曼哈頓地區檢察官已經召集了一個大陪審團，預計將決定是否起訴美國前總統特朗普。此舉表明該檢察官認為自己掌握了特朗普、與他關係密切者、或他的公司的犯罪證據。另外，特朗普在蘇格蘭購買高爾夫球場的資金來源面臨法庭調查。蘇格蘭政府在2月份否決了一項調查美國前總統特朗普以全現金購買兩個高爾夫球場的動議。但迫使特朗普披露資金來源的努力現在又重新開始。

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紐約檢察官召集大陪審團，正推進特朗普刑事調查。據路透社今天引據《華盛頓郵報》周二消息說，曼哈頓地區檢察官已經召集了一個大陪審團，預計將決定是否起訴美國前總統特朗普。此舉表明該檢察官認為自己掌握了特朗普、與他關係密切者、或他的公司的犯罪證據。

《華盛頓郵報》援引兩名熟悉調查進展的未具名消息人士說，“大陪審團剛在近日召集成立，他們將舉行為期六個月的會議，每周三天，”《華盛頓郵報》說，“這些人說，這個大陪審團可能要審理幾起案件--不僅是特朗普的案件，其任期比紐約州傳統大陪審團的任期來得長。”

曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)對特朗普擔任總統前的商業交易進行了兩年多的調查。萬斯辦公室在法庭文件中說，它正在調查特朗普集團(Trump Organization)的“可能廣泛和長久的犯罪行為”，包括稅務和保險欺詐以及偽造商業記錄。

據《華盛頓郵報》稱，此舉表明萬斯的調查已進入深入階段，他認為自己 “發現了犯罪證據--如果不是特朗普所為，也是他身邊的人或他的公司所為”。

路透社另一項報道稱，蘇格蘭政府正面臨著新的法律挑戰，因為它在2月份否決了一項調查美國前總統特朗普以全現金購買兩個高爾夫球場的動議。迫使特朗普披露資金來源的努力重新開始。

全球性人權組織Avaaz向蘇格蘭最高民事法院提交了一份請願書，尋求對政府不針對特朗普的業務下達“不明財富令”的決定進行司法審查。今年2月，議會以89票對32票駁回這項由少數派蘇格蘭綠黨提出的動議，該動議旨在獲得特朗普集團在2006年和2014年用於購買球場的資金來源細節。

該報道稱，Avaaz的請願書已於周一送達蘇格蘭政府。此前並沒有關於這份請願書的報導。

特朗普數十年來都是借債購買房產，花了3億多美元現金購買和開發蘇格蘭的球場，這兩個球場都沒有盈利。一些蘇格蘭政客以特朗普在美國的財務利益受到的調查日益增多為由，要求對他在英國的商業交易也進行審查。

英國政府在2018年推出了不明財富令，以幫助當局打擊洗錢活動，外國官員的非法財富也成為目標。這些命令並不會觸發刑事訴訟。但如果特朗普集團不能讓法院相信這些錢是乾淨的，理論上政府可以沒收這些財產。