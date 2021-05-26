美國喬治弗洛伊德周年祭時拜登會見遺屬 促警察改革但其公權力下降引憂

在喬治-弗洛伊德去世一周年之際，美國總統拜登和副總統賀錦麗會見了弗洛伊德的遺屬家人。據本台報道稱，拜登和賀錦麗與弗洛伊德家人會面後，喬治的弟弟菲洛尼斯-弗洛伊德在白宮台階上毫不掩飾他的失望。這位美國總統確實呼籲國會在他哥哥去世一周年之前投票通過以他哥哥名字命名的警察改革法。但許諾未能在最後期限前完成。

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據弗洛伊德（George Floyd）的家人在走出白宮橢圓形辦公室來到白宮台階上失望地批評說，"如果你可以制定一項聯邦法律來保護一隻鳥，比如禿鷹，那麼你就可以制定一項聯邦法律來保護有色人種。"

喬治-弗洛伊德正義和警務法案弗洛伊德的家人的熱心支持，該法案旨在減少警察對黑人的暴力和基於種族的逮捕，或禁止某些危險的逮捕手法。最重要的是，它改革了 "合理的豁免權"，而目前這種判例法使得即使在發生致命失誤的情況下也很難對警察定罪。

據該報道，儘管來自白宮的壓力，共和黨人仍然拒絕投票。但談判仍在繼續，喬-拜登說，他相信這項法律將很快在他的辦公桌上得到簽署。

據法新社說，美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死案25日屆滿周年，佛洛伊德家屬在白宮晉見總統拜登時，呼籲警界全面改革。佛洛伊德另1個弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）則在離開白宮時表示，和拜登與賀錦麗的「對話很有收穫」，兩人「真心聆聽我們的擔憂」，讓他深受鼓舞。

佛洛伊德的母親、手足、女兒吉安娜（Gianna）和家族委任律師稍早與聯邦眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）等民主黨國會議員一同現身國會山莊，當大人討論對警界改革的希望時，7歲的吉安娜在母親華盛頓（Roxie Washington）懷中一直講着父親的遺緒，說他會「改變這個世界」。

拜登今天接見佛洛伊德家屬後表示：「佛洛伊德家族展現了無比的勇氣，特別是他的稚齡女兒吉安娜，我今天又再次跟她見到了面。」去年佛洛伊德喪禮前，拜登曾見過家屬。

拜登告訴記者，希望本周末陣亡將士紀念日（Memorial Day）之後，能就警界改革達成共識。警界改革法案將提高對警察的問責，並以佛洛伊德為名。

佛洛伊德遭明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）員警蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸窒息而死。他的死，讓這個因川普與拜登選戰緊繃的國家爆發抗議種族不公和警察執法暴力的示威潮。

當時跪壓佛洛伊德頸部長達9分鐘，導致佛洛伊德昏厥後死亡的蕭文被控殺人罪名成立，將於6月判刑。

據法新社另一項報道稱，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施鬆綁之際，因疫情失業外加警察公權力下降，這一年來的槍擊謀殺案件激增現象並未緩解，上個周末槍擊傷亡人數就達數十人。以槍擊居多的兇殺案件數量，去年寫下年增30%的史上新高，並以目前情況估計，今年會比去年增加20%至25%。

專家表示，美國幾乎每個主要城市都有大規模殺戮案件，數量一直在增加，並沒有單一理由可解釋此現象；而在疫情消褪之際，也不能期望案件數量會大幅減少。地方媒體統計，單單在芝加哥一個城市，周末就有12死、至少43傷。而紐約則約有30人受槍擊，其中1人死亡；這情況大部分是因為幫派鬥爭、在酒吧與派對中吵架，死傷的也包括無辜旁觀者。

專家說，今年全美很可能超越去年寫下的2萬多件謀殺案紀錄，這是自1995年來最高。

去年謀殺案激增趨勢變明顯時，許多人認為與疫情封鎖下，民眾關在家裡，以及數百萬人丟掉工作有關。

此外，也有人認定與槍枝，泛濫程度加劇有關。根據「華盛頓郵報」（Washington Post ）估計，2020年售出的槍枝數量達約2300萬支。

據法新社說，諮詢公司AH數據解析（AH Datalytics）共同創辦人暨犯罪學家艾薛爾（Jeff Asher）表示，COVID-19疫情，加上2020年5月非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸窒息而亡及其他非裔事件引發了全國反警示威潮，再混合其他因素，都是兇殺死亡激增的原因。艾薛爾說，然後又有各種經濟壓力源，基本上，人人都在壓力底下，人手一把槍 ，加上警察公權力喪失等，所有因素夾雜一起，造就了美國近代史上謀殺死亡人數最多的9個月。