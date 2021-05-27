美參院通過修正案禁止為武毒所及中國“增加功能”研究提供資助 弗契再改口

美國參議院批准了一項修正案，禁止把包括國立衛生研究院(NIH)在內的美國聯邦機構提供的資金用於在中國進行的“增加功能”研究。參議院還通過了一項禁止美國資助武漢病毒研究所的修正案。有關新冠病毒是否源自實驗室的新爭論再次把武漢病毒研究推到風口浪尖上。

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據美國之音今天報道稱，在要求對新冠病毒是否源自實驗室事故的可能性展開全面調查的呼聲日益高漲之際，來自肯塔基州的共和黨籍聯邦參議員蘭德·保羅(Rand Paul)星期二(5月25日)提出了修正案，禁止NIH和其他聯邦機構資助在中國進行的“增加功能”研究。這個修正案被加入到旨在與中國展開全面競爭的《美國創新與競爭法》。這部原名《無盡邊境法》的法案此刻正處在參議院全院的最後審議階段。

上星期一，兩黨參議員以86票對11票的壓倒性表決結果，終止了圍繞這部法案的冗長辯論程序，把法案向前推進。但目前議員們紛紛對這部法案提出修正和補充意見。保羅參議員提出的修正案把“增加功能”的研究定義為“任何可合理預期為流感、中東呼吸綜合征(MERS)或薩斯(SARS)病毒賦予屬性，從而使該病毒在哺乳動物中增強致病性或傳播性的研究項目”。

“我們不知道疫情是在武漢的實驗室開始的，還是自然演變的，”身為醫生的保羅參議員在一份聲明中說。“雖然許多人仍然否認對在武漢進行的增加功能的研究提供資金，但專家們卻不這麼認為。我的修正案的通過確保這種事以後再也不會發生。納稅人的錢不應該被用來資助在武漢的增加功能研究，現在我們永久性地阻止了這個做法。”

在這個月舉行的一場國會聽證會上，美國國立過敏和傳染病研究所(NIAID)所長、拜登總統的首席醫學顧問安東尼·弗契醫生(Dr. Anthony Fauci)與保羅參議員曾有一段言辭交鋒。保羅參議員批評NIH對中國的增加功能研究提供資助，弗契則說，這種說法是錯誤的。弗契說：“保羅參議員，恕我直言，你是完全不正確的，NIH從來沒有、現在也沒有資助武漢病毒學研究所的增加功能研究。”

美國參議院星期一還通過了來自艾奧瓦州的共和黨籍聯邦參議員喬尼·恩斯特(Joni Ernst)提出的一項修正案，禁止美國向武漢病毒研究所提供資金。

儘管世界衛生組織的專家組在中國進行考察後與中國官方發布聯合報告說新冠病毒源自實驗室事故“極不可能”，但要求對實驗室泄露可能性進行獨立、透明、全面和深入調查的呼聲日益高漲。星期日，《華爾街日報》援引美國的一份情報報告稱，武漢病毒研究所的三名研究人員於2019年11月“出現嚴重病情”併入院治療。這比中國爆發新冠疫情早一個月。

美國衛生與公共服務部長哈維·貝西拉((Xavier Becerra))星期二在第74屆世界衛生大會上做視頻發言時呼籲對新冠病毒的源頭進行新的“透明的”調查。弗契星期二在白宮新冠疫情響應團隊舉行的簡報會上再次強調應調查病毒起源。

該報道稱，美國總統拜登星期三發表聲明，要求美國情報機構加倍努力，收集和分析有關2019年冠狀病毒病起源的信息，並在90天後向他報告新冠病毒是來自動物源還是實驗室事故。

據自由時報今天報道稱，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長弗契（Anthony Fauci），日前矢口否認美國國家衛生研究院（NIH）的捐款，曾資助中國武漢病毒研究所進行危險的冠狀病毒研究，不過，他26日鬆口改稱，他無法保證美國納稅人的錢，沒有用於武漢病毒所長期進行的冠狀病毒“功能增益”（gain-of-function）研究！

“功能增益”的研究涉及在實驗室對病毒予以加工，以探索病毒感染人類的可能性，許多科學家對此加以批評，因為這種研究使類似SARS的病毒變得更具傳染性，具有意外泄露、引發疫病大流行的風險。

《新聞周刊》（Newsweek）去年4月即曾披露，在弗契支持下，美國國家衛生研究院（NIH）承諾6年間撥出370萬美元用於包括冠狀病毒“功能增益”的研究。弗契所負責的NIAID是NIH的一個分支機構。

本月11日，肯塔基州共和黨邦參議員保羅（Rand Pau）1日在參院的疫情聽證會上，與佛奇激烈交鋒，雙方就NIH是否曾資助武漢病毒所相關研究，相持不下。當時佛奇信誓旦旦強調，保羅的說法不正確，“NIH從來沒有，現在也沒有資助過武漢病毒所的‘功能增益’研究。”

不過在26日參院聽證會上，弗契模稜告知路易斯安那州共和黨參議員肯尼迪（John Neely Kennedy）：他無法保證美國納稅人的錢沒有用於武漢病毒所的病毒“功能增益”研究，並聲稱也無足夠的證據來說明該研究所的中國科學家是否會在該資金的用途上撒謊，甚至因此掩蓋了武漢肺炎的起源真相。

自由時報說，此前，弗契在最近一次活動上發言，也首次改口，稱他不相信武肺病毒來自大自然的說法，強調要調查“中國發生了什麼”。此一表態，中共鷹派喉舌《環球時報》跳腳，痛批他“背叛中國”。