美國加州爆槍擊案 州長問：“我們到底怎麼了？”

一名美國加州公交員工周三開槍殺害八名同事並打傷一名同事後自殺，槍擊事件發生在1330GMT左右，地點是聖克拉拉谷交通管理局(VTA)的一個通勤列車輕軌場站。據《聖何塞水星報》和其他媒體稱槍手是57歲的Samuel Cassidy，是場站的一名維修工人。美國最近爆發一連串大規模致命槍擊事件，這是最新一起。這促使加州州長發問：“我們到底怎麼了？”

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美國加州聖荷西（San Jose）一處輕軌設施今天發生濫射槍擊案，共造成8人死亡，並且導致多人受傷，槍手為當地交通管理局員工。據法新社引述加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）警長發言人戴維斯（Russell Davis）表示，聖克拉拉谷交通管理局（Santa Clara Valley Transportation Authority）一處輕軌設施發生槍擊。

戴維斯指出，有8人宣告不治，槍擊嫌犯也已喪生，死亡人數可能增加；這名嫌犯是聖克拉拉谷交通管理局男性員工。戴維斯提及，受害者中包括聖克拉拉谷交通管理局員工，尚不清楚槍手如何喪生。

美國再爆大規模槍擊事件 加州公交工人槍殺八名同事

據路透社消息說，一名美國加州公交員工周三開槍殺害八名同事並打傷一名同事後自殺，美國最近爆發一連串大規模致命槍擊事件，這是最新一起。這促使加州州長發問：“我們到底怎麼了？”

當局沒有立即提供更多細節，也沒有說明兇手可能的動機。聖克拉拉縣副警長Russell Davis在新聞發布會上說，在發現至少一個爆炸裝置後，一個拆彈小組正在搜查該場站和鄰近的建築物。

警長Laurie Smith告訴記者，當第一批警員到達現場時，槍聲仍在持續，而行兇者顯然是在意識到警察正在逼近時自殺的。官員們說，這名槍手、八名受害者以及一名傷勢嚴重的倖存者都是位於該市機場附近的交通機構的僱員。當局沒有透露槍手的姓名和年齡。