美國將公開有關新冠病毒起源的情報

美國將把有關新冠病毒起源的情報公佈於眾。美國總統喬·拜登星期四(5月27日)在登上“空軍一號”專機前往俄亥俄州克利夫蘭前對記者們說，他會把90天審議的結果公佈於眾，“除非裡面有什麼我沒有意識到的東西”。

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據美國之音今天報道稱，美國將分享一份情報界有關新冠病毒大流行病起源的深入分析報告。全球已有數百萬人死於這場大流行病。

星期三，拜登下令情報界對病毒起源進行重新審議。目前，越來越多的人猜測新冠病毒有可能是由中國的實驗室泄露出來的。白宮保證要增加資源，包括讓國家實驗室提供協助。

去年，美國頂級情報機構說，他們的信息支持“一個廣泛的科學共識，即新冠病毒不是人造的，也不是經過基因改造的。”但他們將“繼續大力審視新出現的信息和情報”，以確定疫情爆發究竟是由病毒在自然界經動物傳給人造成還是由實驗室事故造成的。

國家情報總監辦公室在星期四新發表的聲明中說，美國情報機構仍在試圖回答有關病毒起源的問題。

據美國國家情報總監辦公室發言人阿曼達·肖赫(Amanda Schoch)說：“美國情報界並不知道新冠病毒最初究竟是從哪裡、在何時以及如何傳播的，但已圍繞兩種可能的情景形成了共識：它或者源自人類與受感染動物的接觸，或者來自實驗室事故。”她還補充說：“情報界內部的多數方面不認為有足夠的信息來做出哪一種情景比另一種情景更具可能性的評估。”

這項聲明證實了拜登總統的說法。拜登說，三家頂級情報機構有兩家傾向於相信其中一種情景，但所有三家機構對自己所作評估的信心都是“低度或中度”。

據該報道稱，美國官員多個月來一直強調，中國政府缺乏合作，這阻礙了外部進一步了解病毒起源的努力。新冠病毒在全世界已經奪去了至少340萬人的生命，在美國有近60萬人喪生。

美國最高軍事將領，參謀長聯席會議主席馬克·米利(Mark Milley)上將星期三晚間在接受福克斯新聞採訪時，也批評了中國在疫情爆發時的處理方式。“病毒開始出現之際，似乎有相當多的活動或掩蓋或缺乏透明，---這可能是最好的描述方式了，所有這些都令人不安，”參謀長聯席會議主席馬克·米利(Mark Milley)上將說。“我認為總統完全正確，我們需要徹底查明。”

《華爾街日報》星期一援引一份美國情報報告說，武漢一家實驗室的研究人員在2019年11月生病，這是在中國政府向世界衛生組織通報第一批新冠病毒病例的一個月前。

美國國立衛生研究院院長弗朗西斯·柯林斯醫生(Dr. Francis Collins)星期三對參議員們說：“最有可能的是，這是一個自然產生的病毒，但是我們不能排除某種實驗室事故的可能性。”

世衛組織將對病毒溯源展開第二階段的調查。世衛組織因為不認可新冠病毒是從中國科研設施逃逸的可能性而受到越來越大的批評。中國政府官員一再反駁這種假說。兩個月前，世衛組織完成了一項報告，說新冠病毒從武漢這家實驗室、也就是武漢病毒研究所逃逸的情景“極不可能”。

美國之音說，柯林斯對參議員們說，那份報告“讓誰都不滿意”，“這次我們需要真正的由專家驅動的、不受約束的信息收集，這才是我們最有可能發現到底發生了什麼的辦法。”